Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi

Sao quốc tế 19/07/2023 19:19

Mới đây, khán giả tiếp tục hoang mang cực độ với bộ phim ngôn tình vừa lên sóng mang tên Làm Ánh Sáng Của Chính Mình do Lưu Đào và Lưu Vũ Ninh đóng chính.

Trong bộ phim Làm Ánh Sáng Của Chính Mình cặp đôi chính là Lưu Đào Lưu Vũ Ninh hơn kém nhau 12 tuổi, trong đó nữ chính đã chạm ngưỡng U50 nhưng vẫn có nhiều cảnh yêu đương với bạn diễn đàn em.

Trong dự án hiện đại đầu tiên mà mình đóng chính, Lưu Vũ Ninh diễn cặp với đàn chị Lưu Đào và gây tranh cãi kể từ khi dự án được công bố. Nhiều người đánh giá Lưu Vũ Ninh trông quá trẻ, đứng cạnh Lưu Đào không có "cảm giác" cặp đôi mà còn trông như mẹ con, dì cháu.

Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi - Ảnh 1Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Lưu Đào cũng bị chê đã quá tuổi để đóng ngôn tình. Trong phim, Hà Hoan có nhiều cử chỉ, điệu bộ quá lố khiến người xem nổi da gà. Ngoài ra, cảnh Hà Hoan giãy nảy, nhõng nhẽo rồi ném cả bình hoa vào người Tuấn Hào trở thành đề tài gây xôn xao cộng đồng mạng.

 Lưu Đào gây tranh cãi khi U50 vẫn đóng ngôn tình, 'nên duyên ' cùng sao nam kém 12 tuổi - Ảnh 3

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Đào, tiếp tục với thể loại phim hiện đại nhưng lần này mang yếu tố lãng mạn nhiều hơn. Trong phim, Lưu Đào vào vai Hà Hoan - cô gái có cuộc sống sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Bỗng một ngày, chồng cô biến mất và để lại số nợ khổng lồ, khiến Hà Hoan chấn động. Bọn đòi nợ kéo đến bủa vây người vợ tội nghiệp, trong đó có Tưởng Tuấn Hào - một anh chàng streamer trẻ tuổi. Sau cùng, Tuấn Hào quyết định ở chung với Hà Hoan cho đến khi cô kiếm đủ tiền trả nợ, nhưng dần dần lại nảy sinh tình cảm với cô.

Vai chàng thanh niên Tuấn Hào đi đòi nợ nhưng yêu luôn "con nợ" trong Làm Ánh Sáng Của Chính Mình là sao nam mới nổi Lưu Vũ Ninh. Trong dự án hiện đại đầu tiên mà mình đóng chính, Lưu Vũ Ninh diễn cặp với đàn chị Lưu Đào và gây tranh cãi kể từ khi dự án được công bố. Nhiều người đánh giá Lưu Vũ Ninh trông quá trẻ, đứng cạnh Lưu Đào không có "cảm giác" cặp đôi mà còn trông như mẹ con, dì cháu.

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