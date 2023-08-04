Những ngày qua, dự án bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng với khán giả. Không chỉ gây ‘lóa mắt’ người xem bởi bối cảnh khủng, kỹ xảo đẹp mắt, diễn xuất lẫn nhan sắc của nàng Tô Đát Kỷ do Naran Na Nhiên thủ vai cũng khiến cộng đồng mạng bấn loạn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh múa cột khoe body siêu đỉnh của Naran Na Nhiên. Theo đó, cô nàng dù chưa từng có nền tảng vũ đạo nhưng cơ thể lại khá dẻo dai nên có màn thể hiện khiến dân tình không khỏi lóa mắt ngưỡng mộ.

Được biết, trong Phong Thần Tam Bộ Khúc, Naran Na Nhiên được đoàn phim ‘chọn mặt gửi vàng’ để thể hiện hình tượng nàng Đát Kỷ 16 tuổi, bị linh hồn hồ ly trăm năm nhập vào người và gây nên nhiều nguy hại cho đất nước.

Theo tiết lộ từ đoàn phim, Na Nhiên Naran đã dành 6 tháng để xem và học hỏi cử chỉ, điệu bộ loài cáo ngoài tự nhiên để phục vụ cho hình tượng hồ ly đội lốt người trong dự án bom tấn này. Chính vì thế, vai diễn của cô nàng được đánh giá cao khi thể hiện rõ nét hoang dã, quyến rũ của loài cáo.

Naran Na Nhiên sinh năm 1997, mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất.

Bên cạnh đó, trong Phong Thần Tam Bộ Khúc, tuyến tình cảm giữa Đát Kỷ (Na Nhiên) và Trụ Vương (Phí Tường) đã trở thành điểm sáng thu hút nhiều khán giả ra rạp. Điều đáng nói là Trụ Vương lần này được đóng bởi Phí Tường, sao nam gạo cội sinh năm 1960 (tức hơn Na Nhiên Naran tận 37 tuổi).

Tuy đáng tuổi bố con nhưng cặp đôi này lại có nhiều tương tác vô cùng lãng mạn, quyến rũ và trở thành đề tài bàn tán "nóng sốt" trên mạng. Một số dành lời khen cho ngoại hình phong độ, gợi cảm ở tuổi ngoài 60 của Phí Tường, có phần tương phản với dáng vẻ tươi trẻ, bí hiểm và ma mị của ‘Đát Kỷ’ Na Nhiên. Thế nhưng ‘trái dấu hút nhau’, cặp Đát Kỷ - Trụ Vương của màn ảnh Hoa ngữ 2023 lại được khen ngợi hết lời, tạo ra nhiều khoảnh khắc mãn nhãn ngoài rạp.