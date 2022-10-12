Theo truyền thông Trung Hoa, vai diễn của Phó Nghệ Vỹ trong Phong Thần Bảng 1990 được đánh giá là " Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh " trong tất cả các phiên bản từ trước đến nay. Đát Kỷ của minh tinh họ Phó mang đến cho khán giả ấn tượng khó tả với một sắc đẹp vừa sắc sảo mặn mà vừa độc ác nham hiểm lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ.

Dẫu có sự nghiệp suôn sẻ, Phó Nghệ Vỹ là có đường tình duyên vô cùng trắc trở khi cả hai cuộc hôn nhân của cô đều không có cái kết đẹp. Người chồng đầu của cô là diễn viên Dương Hiểu Đan, cả hai quen biết nhau nhờ lần hợp tác trong Thổ Địa Thần Kỳ (1984) rồi kết hôn vào năm 1986 nhưng lại ly hôn không lâu sau đó vì nhiều bất đồng trong quá trình chung sống.

Người chồng thứ hai của Phó Nghệ Vỹ là giảng viên Cao Độ tại Học viện múa Bắc Kinh, cả hai có với nhau một con trai là Cao Nhạc Nam. Tuy vậy, cặp đôi vẫn chia xa vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc trải qua hai lần hôn nhân tan vỡ khiến nữ diễn viên suy sụp và có lựa chọn sai trái trong cuộc đời mình.

Vào năm 2106, làng giải trí Trung Hoa đã được phen chấn động với thông tin Phó Nghệ Vỹ bị bắt giữ tại nhà riêng cùng với em gái ruột và một người bạn khác khi đang sử dụng chất cấm. Sự việc này khiến nữ diễn viên bị công chúng công khai tẩy chay, cô cũng không còn được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nữa.

Phó Nghệ Vỹ bị bắt giữ tại nhà riêng

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Phó Nghệ Vỹ đã lên tiếng xin lỗi vì hành động sai trái của mình và cầu mong sự tha thứ từ công chúng. Con trai của cô - Cao Nhạc Nam - cũng đứng ra gánh vác mọi chuyện, xin lỗi công chúng và nhận mọi lỗi sai về mình vì đã ít quan tâm tới mẹ nên mới khiến cho cô "lầm đường lạc lối".

Phó Nghệ Vỹ và con trai

Kể từ sau ồn ào trên, Cao Nhạc Nam đã chủ động quan tâm tới mẹ hơn, tình cảm của hai người cũng được vun đắp. Ở tuổi 58, hiện tại Phó Nghệ Vỹ không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà tập trung kinh doanh, sở hữu tài sản khủng lên đến 100 triệu NDT.

Nhan sắc U60 trẻ trung, xinh đẹp của Phó Nghệ Vỹ hiện tại

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