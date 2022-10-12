'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' đánh mất cả sự nghiệp lẫn danh tiếng vì một hành động không thể dung thứ

Sao quốc tế 12/10/2022 10:25

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Phó Nghệ Vỹ khiến công chúng đồng loạt quay lưng vì việc làm không thể tha thứ của cô vào năm 2016.

Theo truyền thông Trung Hoa, vai diễn của Phó Nghệ Vỹ trong Phong Thần Bảng 1990 được đánh giá là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" trong tất cả các phiên bản từ trước đến nay. Đát Kỷ của minh tinh họ Phó mang đến cho khán giả ấn tượng khó tả với một sắc đẹp vừa sắc sảo mặn mà vừa độc ác nham hiểm lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ.

pho nghe vy 7
Vai diễn của Phó Nghệ Vỹ trong Phong Thần Bảng 1990 được đánh giá là 'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh'

 pho nghe vy 6

Ngoài Phong Thần Bảng, Phó Nghệ Vỹ còn từng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Mênh Mông Biển Tình,...

Dẫu có sự nghiệp suôn sẻ, Phó Nghệ Vỹ là có đường tình duyên vô cùng trắc trở khi cả hai cuộc hôn nhân của cô đều không có cái kết đẹp. Người chồng đầu của cô là diễn viên Dương Hiểu Đan, cả hai quen biết nhau nhờ lần hợp tác trong Thổ Địa Thần Kỳ (1984) rồi kết hôn vào năm 1986 nhưng lại ly hôn không lâu sau đó vì nhiều bất đồng trong quá trình chung sống.

pho nghe vy 5

Người chồng thứ hai của Phó Nghệ Vỹ là giảng viên Cao Độ tại Học viện múa Bắc Kinh, cả hai có với nhau một con trai là Cao Nhạc Nam. Tuy vậy, cặp đôi vẫn chia xa vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc trải qua hai lần hôn nhân tan vỡ khiến nữ diễn viên suy sụp và có lựa chọn sai trái trong cuộc đời mình.

pho nghe vy 4

Vào năm 2106, làng giải trí Trung Hoa đã được phen chấn động với thông tin Phó Nghệ Vỹ bị bắt giữ tại nhà riêng cùng với em gái ruột và một người bạn khác khi đang sử dụng chất cấm. Sự việc này khiến nữ diễn viên bị công chúng công khai tẩy chay, cô cũng không còn được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nữa.

pho nghe vy 3
Phó Nghệ Vỹ bị bắt giữ tại nhà riêng

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Phó Nghệ Vỹ đã lên tiếng xin lỗi vì hành động sai trái của mình và cầu mong sự tha thứ từ công chúng. Con trai của cô - Cao Nhạc Nam - cũng đứng ra gánh vác mọi chuyện, xin lỗi công chúng và nhận mọi lỗi sai về mình vì đã ít quan tâm tới mẹ nên mới khiến cho cô "lầm đường lạc lối".

pho nghe vy 2
Phó Nghệ Vỹ và con trai

Kể từ sau ồn ào trên, Cao Nhạc Nam đã chủ động quan tâm tới mẹ hơn, tình cảm của hai người cũng được vun đắp. Ở tuổi 58, hiện tại Phó Nghệ Vỹ không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà tập trung kinh doanh, sở hữu tài sản khủng lên đến 100 triệu NDT.

pho nghe vy 1
Nhan sắc U60 trẻ trung, xinh đẹp của Phó Nghệ Vỹ hiện tại

 Ảnh: Internet

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau

Một đám cưới lãng mạn của Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn cũng chính là một trong những khoảnh khắc khép lại của bộ phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phó Nghệ Vỹ diễn viên Phó Nghệ Vỹ Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Vợ Lâm Chí Dĩnh nói gì trước tin đồn chồng bó bột toàn mặt, phải ăn bằng mũi sau tai nạn giao thông?

Vợ Lâm Chí Dĩnh nói gì trước tin đồn chồng bó bột toàn mặt, phải ăn bằng mũi sau tai nạn giao thông?

Triệu Lộ Tư 'gây bão' với loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ, nhan sắc mặt mộc càng ấn tượng hơn

Triệu Lộ Tư 'gây bão' với loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ, nhan sắc mặt mộc càng ấn tượng hơn

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao?

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao?

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất

Mỹ nhân Hoa ngữ và 1001 kiểu chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ: Phạm Băng Băng khoe giấy kiểm định, Dương Tử 'có tâm' nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 28 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 28 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 28 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI