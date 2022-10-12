Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau

Sao quốc tế 12/10/2022 10:24

Một đám cưới lãng mạn của Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn cũng chính là một trong những khoảnh khắc khép lại của bộ phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi.

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi là bộ phim chiếu mạng Trung Quốc thuộc thể loại hài hước, tình cảm, hư cấu kỳ ảo. Bộ phim kể về Nam Tinh (do Thẩm Nguyệt thủ vai) là một cô gái có sở thích viết tiểu thuyết, trong lúc cầu nguyện đã vô tình triệu hồi nhân vật phản diện Tiêu Vô Địch (do Trần Triết Viễn thủ vai) trong cuốn tiểu thuyết của cô.Tiêu Vô Địch thông minh và xảo quyệt vừa mới đến thế giới này, đã đe dọa Nam Tinh và sống cạnh nhà cô ấy, hai người họ bắt đầu một cuộc sống tranh giành và bất đồng.  

Thế nhưng, ai ngờ tên Tiêu Vô Địch lạnh lùng bá đạo kia sau bao ngày tiếp xúc Nam Tinh lại dần nảy sinh tình cảm yêu mến cô gái nhỏ lúc nào không hay. Sau khi tìm hiểu nhau, Nam Tinh dần phát hiện ra nhiều bí mật về Vô Địch, bao gồm cả việc anh chàng có liên quan đến những ký ức buồn lúc trước của Nam Tinh, đồng thời cô cũng ngạc nhiên khi biết rằng cả hai người đã có duyên phận từ rất lâu về trước…  

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 1

Sau khi lên sóng vào ngày 30/9/2022, bộ phim đã gần đến giai đoạn kết thúc. Mới đây, đoàn phim đã "nhá hàng" những hình ảnh trong lễ cưới của hai nhân vật Nam Tinh và Tiêu Vô Địch, khiến người xem háo hức trước sự đáng yêu của cặp đôi và không khỏi mong chờ tập phim lên sóng.

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 2

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 3

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 4

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 5

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 6

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 7

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 8

Trần Triết Viễn sở hữu gương mặt điển trai dễ mang đến thiện cảm với khán giả cùng lối diễn nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo dấu ấn cho nhân vật. Nam diễn viên được xếp vào top sao nam có khả năng tạo chemistry cực kỳ tốt với bạn diễn, góp phần đẩy cảm xúc của bộ phim lên cao. Anh chàng từng góp mặt trong các bộ phim Bí Quả, Thục Sơn Chiến Kỷ 2, Bí Mật Nơi Góc Tối,...Và sắp tới đây nam diễn viên còn góp mặt trong tác phẩm vô cùng hứa hẹn Vụng Trộm Không Thể Giấu (vai Đoàn Gia Hứa).

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 9

Trong khi đó, Thẩm Nguyệt từng thành công vang dội trong bộ phim thanh xuân vườn trường Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Sở trường của Thẩm Nguyệt là các vai diễn dễ thương, trong sáng, đôi lúc có chút ngốc nghếch hoặc nghịch ngợm. Cô nàng cũng tương đồng với Trần Triết Viễn ở khả năng tạo chemistry với bạn diễn cực kỳ tốt.  

Thẩm Nguyệt 'vui hết cỡ' trong ngày 'về chung một nhà' với Trần Triết Viễn: tân lang tân nương vui vẻ chụp hình cho nhau - Ảnh 10

Mặc dù bộ phim được nhận xét là có kịch bản phim khá cũ, nội dung không có điểm mới lạ nhưng với cốt truyện nhẹ nhàng xen tính lãng mạn, Bạn Trai Phản Diện Của Tôi vẫn được mọi người đón nhận. Đặc biệt một trong những điểm cộng lớn nhất đó là màn kết hợp của cặp đôi chính, Trần Triết Viễn và Thẩm Nguyệt tương tác với nhau rất tự nhiên, cả hai khi chung khung hình mang đến cho người xem cảm giác rất ngọt ngào.

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