Triệu Lộ Tư 'gây bão' với loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ, nhan sắc mặt mộc càng ấn tượng hơn

Sao quốc tế 12/10/2022 08:08

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã nhận được nhiều sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong kỳ nghỉ hè của mình.

Mới đây, Triệu Lộ Tư nhận được nhiều sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh đầy nữ tính trong kỳ nghỉ hiếm hoi. Không chỉ cho thấy thần thái rạng ngời, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần trưởng thành. 

Ngay sau khi những hình ảnh trên được tung ra, Triệu Lộ Tư đã nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Cô nàng ghi điểm bởi làn da trắng sáng, mịn màng cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. 

Sau thành công của Tinh hán xạn lạn, Triệu Lộ Tư nhanh chóng trở thành một trong những sao nữ "hút fan" nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nàng liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo cùng dự án phim nối tiếp. Sức hút của nữ diễn viên đang ngày càng tăng cao khi cô nàng đảm nhiệm vai chính trong "Vụng trộm không thể giấu", bộ phim được kỳ vọng sẽ bùng nổ vào năm tới.

Tuy nhiên, người hâm mộ rất lo lắng cho sức khỏe của thần tượng, sợ rằng cô nàng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân. 

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có bộ phim Hồ đồng (Ngõ nhỏ) đang phát sóng và có rating khá ấn tượng, giúp cô nàng phát triển sự nghiệp và củng cố địa vị tiểu hoa sau 95 hàng đầu hiện nay.

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