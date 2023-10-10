Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen'

Sao quốc tế 10/10/2023 09:39

Vừa qua, trong quá trình quay ngoại cảnh, nữ chính Đường Yên không may bị chấn thương. Nguyên nhân là do vấn đề địa hình của trường quay, khiến cho mắt cá chân của cô bị thương.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh của Đường Yên tại hậu trường phim "Niệm Vô Song". Mặc dù bị thương nhưng nữ diễn viên vẫn chăm chỉ quay phim để không ảnh hưởng đến diễn viên khác. Do đó, nhiều người không khỏi tán dương tinh thần kính nghiệp của Đường Yên.

Cụ thể, không ít người cho rằng việc diễn viên bị thương trong lúc đóng phim là chuyện thường thấy, nhưng đa phần diễn viên đều sẽ không quá để tâm đến mà vẫn tiếp tục chuyên tâm với vai diễn của mình. 

 

Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen' - Ảnh 1Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen' - Ảnh 2Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen' - Ảnh 3

Trước đó, Đường Yên cho biết nữ diễn viên trong lúc quay phim "Niệm Vô Song" không cẩn thận bị thương. Đồng thời, bài đăng nói rõ tình trạng không nghiêm trọng mong mọi người đừng lo lắng.

Bên cạnh đó, phía đoàn phim Niệm Vô Song đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và giải thích cụ thể. Vào ngày 4/10, trong quá trình quay ngoại cảnh, nữ chính Đường Yên không may bị chấn thương. Nguyên nhân là do vấn đề địa hình của trường quay, khiến cho mắt cá chân của cô bị thương.

Ngay khi sự cố xảy ra, Đường Yên được sơ cứu cẩn thận và tức tốc đưa đến bệnh viện. Bà xã La Tấn sau khi chữa trị, tình trạng vết thương đã ổn định. Hơn nữa, đoàn phim cũng cho biết sẽ tiến hành xem xét lại, sau này sẽ chú ý hơn về vấn đề bảo đảm an toàn cho tất cả diễn viên và cả ekip thực hiện.

Mặc cho chân bị thương, Đường Yên vẫn hành động điều này khiến dân tình dành 'mưa lời khen' - Ảnh 4

Niệm Vô Song là dự án kinh phí lớn thuộc thể loại tiên hiệp/tình cảm cải biên dựa trên tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của tác giả Thập Tứ Lang. Nội dung lôi cuốn, kể về câu chuyện kỳ ảo đan xen sứ mệnh cùng tình yêu ngang trái, giữa thần nữ Vô Song/Cơ Đàm Âm (Đường Yên thủ vai) và đại tế tư Hồ tộc Nguyên Trung (Lưu Học Nghĩa thủ vai). Màn kết hợp 'xứng đôi vừa lứa' của cặp đôi diễn viên được yêu mến hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ, khiến mọt phim rất đỗi mong chờ.

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song

Mới đây, người hâm mộ Đường Yên không khỏi lo lắng khi hay tin nữ diễn viên bị thương trên phim trường Niệm Vô Song.

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Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song

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