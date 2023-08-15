Bị fan phản đối, chê tạo hình trong Niệm Vô Song, Đường Yên cấp tốc 'tân trang' diện mạo, khí chất ngời ngời

Sau khi công bố tạo hình của Đường Yên trong Niệm Vô Song , nữ diễn viên bị người hâm mộ chê bai, cho rằng lớp trang điểm khiến Đường Yên trông già hơn. Còn kiểu tóc không sáng tạo, phần mái kéo căng da đầu của Đường Yên, khiến nữ diễn viên không thoải mái thể hiện biểu cảm gương mặt.

Tiếp thu ý kiến từ netizen, mới đây, nàng tiểu hoa đã xuất hiện với kiểu tóc hoàn toàn khác, có phần mái dài sang hai bên. Với tạo hình mới, Đường Yên được khen sở hữu diện mạo thanh thoát, trẻ trung hơn trước và toát được nét đẹp thoát tục vốn có của bà xã La Tấn.

Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại màn ảnh cổ trang của Đường Yên với vai trò nữ chính sau 3 năm vắng bóng. Theo đó, trong vòng 3 năm trở lại đây kể từ khi lập gia đình với La Tấn, Đường Yên gần như lui về hậu phương và gần như không hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến một bộ phận fan của nàng tiểu hoa lo ngại thần tượng sẽ ngày càng thụt lùi và bị lãng quên trong giới giải trí.

“Niệm Vô Song” xoay quanh cuộc hành trình của Vô Song (được thể hiện bởi Đường Yên), một thiên thần nguyên sinh và triều đại mới của thế giới Tiên Hiệp. Cô được phái xuống nhân gian để giải phong ấn Ma thần, đồng thời bảo vệ Tay trái của Thần khỏi tay của Chiến Quỷ tộc. Trong hành trình này, cô gặp Nguyên Trọng (do Lưu Học Nghĩa đóng), người đã giành được Tay trái của Thần và giúp tạo nên một thế hệ Thần mới ở nhân gian.

Cốt truyện của phim vừa là hành trình đấu tranh giữa Thiên thần và Chiến Quỷ tộc, vừa là cuộc tìm kiếm tình yêu và sự hy sinh của Vô Song để bảo vệ người mình yêu. Nội dung phim kết hợp giữa yếu tố hành động, tâm lý và tình cảm, tạo nên một bức tranh đa sắc màu và thú vị.