Đường Yên đẹp 'thoát tục' trong phim Niệm Vô Song: Tạo hình đơn giản nhưng toát khí chất tiên tử

Dự án cổ trang Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân Đường Yên sau 3 năm vắng bóng vì sinh con gái đầu lòng. Mới đây nhất, hình ảnh tạo hình của bà xã La Tấn tiếp tục được hé lộ khiến dân tình xuýt xoa.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Đường Yên lại mất điểm nghiêm trọng bởi kiểu tóc. Nhiều bình luận cho rằng khuyết điểm của cô là phần trán trong khi nhân vật lại có kiểu tóc xẹp lép, quá ôm vào đầu, lộ toàn bộ phần khuyết điểm khiến nhan sắc của Đường Yên bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cũng tương đối hợp với tạo hình cổ trang, lần này Đường Yên gây sốt khi diện trang phục sắc trắng, đơn giản nhưng không nhàm chán, toát lên khi chất tiên tử vốn có của nàng tiểu hoa.

Niệm Vô Song được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thậm Tứ Lang, mới khai máy vào 28/7 vừa qua.

Trong vòng 3 năm trở lại đây kể từ khi lập gia đình với La Tấn, Đường Yên gần như lui về hậu phương và gần như không hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến một bộ phận fan của nàng tiểu hoa lo ngại thần tượng sẽ ngày càng thụt lùi và bị lãng quên trong giới giải trí.

Ở thời điểm hiện tại dàn mỹ nhân cùng lứa 85 với cô nàng hầu hết đều có trong tay một dự án cổ trang chờ lên sóng. Nếu Dương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành, Lưu Thi Thi có Nhất Niệm Quan Sơn.

Không những thế, nhiều khán giả lại không đặt quá nhiều kỳ vọng vào diễn xuất của Đường Yên trong sự trở lại lần này. Vào năm 2020, khi đảm nhận vai nữ chính ở Yến Vân Đài, bà xã La Tấn khiến nhiều người không khỏi thất vọng vì lối diễn xuất nhạt nhòa. So với vai nữ phụ của Xa Thi Mạn, Đường Yên trông lép vế hơn hẳn.