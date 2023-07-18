Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn La Tấn ngoại tình với bạn diễn trong khi Đường Yên - vợ anh đã tạm gác lại sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Trước đó, La Tấn cũng trở thành tâm điểm của dư luận khi nhiều lần vướng tin đồn thân mật với nữ trợ lý hay có hành động phản cảm với bạn diễn kém tuổi. Loạt hành động của La Tấn dấy lên tin đồn anh ngoại tình sau lưng vợ, nhiều người cho rằng anh có những việc làm không phù hợp khi đã là người có gia đình và làm ảnh hưởng tới bà xã Đường Yên.

Về phần Đường Yên, khi tham gia một chương trình của một đài truyền hình, cô đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Nữ diễn viên tiết lộ kể từ khi cô và La Tấn kết hôn, cả hai đã sống tách biệt ở hai nơi và chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong những ngày nghỉ. Chia sẻ của Đường Yên khiến dân tình dậy sóng, nhiều người cũng đã tinh ý khơi gợi nhiều sự trùng hợp trước đó và cho rằng nữ diễn viên cùng ông xã đã ly thân hơn 1 năm nay. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những đồn đoán của của cư dân mạng.

La Tấn luôn thoải mái thể hiện tình cảm với bà xã trước công chúng

Đường Yên bắt đầu được khán giả nhớ đến vào năm 2015, khi cô nàng tham gia hàng loạt dự án phim ảnh nổi tiếng như "Bên nhau trọn đời", "Người tình kim cương", "Tiên kiếm kỳ hiệp",... Sở hữu nhan sắc ngọt ngào vào lối diễn xuất đa dạng, Đường Yên được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán 85" cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi.

Đường Yên và La Tấn từng gặp nhau ở phim trường "Loạn thế gia nhân", thế nhưng trong lòng Đường Yên lúc đó chỉ có Khưu Trạch nên cô chỉ xem La Tấn là bạn. Sau đó, cả hai tiếp tục có cơ hội hợp tác với nhau trong "Người tình kim cương", "Cẩm tú vị ương" và cũng nhiều lần dấy lên tin dồn hẹn hò, song Đường Yên và La Tấn vẫn luôn một mực phủ nhận.

Đường Yên - La Tấn về chung nhà sau đám cưới cổ tích diễn ra ở Áo vào tháng 10/2018. Từ đó cho đến nay, La Tấn vướng không ít tin đồn "thân mật với bạn diễn", "ngoại tình sau lưng vợ" làm dấy lên tin đồn hôn nhân lục đục

Cả hai công khai tình cảm vào cuối năm 2016 và về chung nhà sau đám cưới cổ tích diễn ra ở Áo vào tháng 10/2018. Sau khi kết hôn cùng nam diễn viên La Tấn, Đường Yên bỗng khiến người hâm mộ nuối tiếc khi cô tạm dừng diễn xuất để chăm lo gia đình. Người đẹp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một vài sự kiện thương mại, không nhận lời đóng phim xa nhà. Có thể thấy, nếu những bạn bè đồng trang lứa khác tích cực phát triển sự nghiệp thì nữ diễn viên lại lựa chọn lui về hậu phương để có nhiều thời gian bên tổ ấm nhỏ.