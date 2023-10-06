Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song

Sao quốc tế 06/10/2023 07:30

Mới đây, người hâm mộ Đường Yên không khỏi lo lắng khi hay tin nữ diễn viên bị thương trên phim trường Niệm Vô Song.

Dự án cổ trang Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại của Đường Yên sau 3 năm vắng bóng vì sinh con gái đầu lòng, lần này là ở thể loại cổ trang từng giúp cô gặt hái ít nhiều thành công trong quá khứ. 

Tuy nhiên, Đường Yên bất ngờ bị thương trên phim trường Niệm Vô Song trong quá trình quay phim. Ngay sau đó, đoàn phim đã phải lên tiếng thông tin về vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đường Yên.

“Ngày 4/10, vì lý do địa điểm quay phim, Đường Yên đã bị thương ở mắt cá chân. Khi sự việc diễn ra, nhân viên và bác sĩ của đoàn làm phim đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu tại hiện trường và đưa Đường Yên đi khám. Sau khi được kiểm tra và điều trị tại bệnh viện, hiện tình hình Đường Yên đã ổn định. Vì tai nạn đáng tiếc này, đoàn phim Niệm Vô Song bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới Đường Yên. Đoàn phim sẽ chú trọng hơn nữa vào công tác hậu cần, kiểm soát và quản lý nghiêm ngặt các quy trình ghi hình để không xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy nữa”, thông báo của ekip Niệm Vô Song ghi rõ.

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song - Ảnh 1

Niệm Vô Song khai máy từ cuối tháng 7, đến nay đã được hơn 2 tháng và trải qua một số tranh cãi ban đầu. Trong đó, vấn đề tạo hình của Đường Yên khiến người hâm mộ bức xúc đã nhận được sự cải thiện đáng kể.

Không chỉ tạo hình, nhiều khán giả còn tỏ vẻ không hài lòng khi ở độ tuổi 40 mà Đường Yên vẫn còn ham đóng những bộ phim ngôn tình, sến sẩm. Không những thế, đại đa số cư dân dân mạng còn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào diễn xuất của Đường Yên trong sự trở lại lần này.

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song - Ảnh 2Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song - Ảnh 3

Niệm Vô Song được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thậm Tứ Lang, mới khai máy vào 28/7 vừa qua. Theo các nguồn tin thì nam chính là Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác là Vương Hoành Nghị, Châu Kha Vũ, Quách Hiểu Đình,…

Đường Yên bị thương ở mắt cá chân trên phim trường Niệm Vô Song - Ảnh 4

Niệm Vô Song xoay quanh cuộc hành trình của nữ chính Vô Song, một thiên thần nguyên sinh và triều đại mới của thế giới Tiên Hiệp. Cô được phái xuống nhân gian để giải phong ấn Ma thần, đồng thời bảo vệ Tay trái của Thần khỏi tay của Chiến Quỷ tộc. Trong hành trình này, cô gặp nam chính Nguyên Trọng, người đã giành được Tay trái của Thần và giúp tạo nên một thế hệ Thần mới ở nhân gian.

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