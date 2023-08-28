Đường Yên thể hiện tình bạn 9 năm 'vững bền' với Lưu Diệc Phi bằng một việc?

Vừa qua, vào dịp sinh nhật của Lưu Diệc Phi , Đường Yên đã đăng weibo chúc mừng sinh nhật người em thân thiết. Theo đó, Đường Yên đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh xinh đẹp của Lưu Diệc Phi. Trong ảnh, nữ diễn viên cầm hoa hồng đỏ, gây ấn tượng với làn da trắng không tỳ vết, ngũ quan hài hòa.

Kèm theo bài đăng, bà xã La Tấn không quên gửi lời nhắn ngọt ngào đến cô bạn: “Chúc mừng sinh nhật công chúa Tây Tây thân yêu, chúc cậu luôn luôn mạnh khỏe, đạt được mọi mong ước! Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu!”. Trong bài đăng, Đường Yên còn gọi Lưu Diệc Phi với tên thân thương - công chúa Tây Tây.

Được biết, Đường Yên và Lưu Diệc Phi bắt đầu quen biết và thân thiết với nhau khi hợp tác chung trong bộ phim điện ảnh Lộ Thủy Hồng Nhan vào năm 2014. Trong phim, Đường Yên và Lưu Diệc Phi cũng vào vai bạn thân của nhau. Và thế là tình bạn của bộ đôi mỹ nhân này đã duy trì từ phim ra đời thật.

Từ đó đến nay, cứ năm nào đến sinh nhật của đối phương, cả 2 đều công khai đăng bài chúc mừng và có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau, tính đến hiện tại thói quen đó đã được duy trì suốt 9 năm.

Dù hiếm khi có dịp đứng chung sân khấu với nhau hay hợp tác trong các dự án, nhưng thông qua cách nói chuyện của Đường Yên lẫn Lưu Diệc Phi, ai nấy đều có thể cảm nhận được sự thân thiết và chân thành của họ khi nói về nhau.