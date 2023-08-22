Phim của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Cổ Lực Na Trát sắp được lên sóng, netizen lo lắng một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Không Gì Sánh Bằng Sự Xinh Đẹp do Trần Hiểu và Cổ Lực Na Trát đóng chính có thông tin sẽ dự kiến lên sóng vào ngày 28/8 tới trên đài Đông Phương, đài Giang Tô, Mango TV và Migu Video. Được biết, dự án khai máy vào cuối năm 2020 nhưng đến nay mới rục rịch thông tin về lịch lên sóng.

Được biết, Không Gì Sánh Bằng Sự Xinh Đẹp xoay quanh 3 cặp tình nhân ở 3 độ tuổi khác nhau. Trong đó, Trần Hiểu vào vai Hứa Diệu, một chàng thanh niên 33 tuổi, là nhà sáng lập kiêm CEO của công ty Mộng Tinh. Sau nhiều lần thất bại trong sự nghiệp, anh đứng lên khởi nghiệp từ đầu.

Cổ Lực Na Trát vào vai Dư Giai Ân, cô gái 30 tuổi có vẻ bề ngoài kiên cường và mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất yếu mềm. Sinh ra trong một gia đình bậc trung, Giai Ân luôn nỗ lực làm việc để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, cô vì giúp bạn trai Hứa Diệu thực hiện lý tưởng mà từ bỏ ước mơ đã vậy sau đó, vì bất đồng mà hai người chia tay. 3 năm sau, Hứa Diệu và Dư Gia Ân gặp lại, lúc này Giai Ân đã trở thành quản lý của một công ty.

Thời điểm khi dự án khai máy, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho "tổ hợp nhan sắc" của Không Gì Sánh Bằng Sự Xinh Đẹp. Nhiều người còn nói đùa chỉ cần nghe tên phim cũng biết nhà sản xuất lựa đúng diễn viên.

Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự lo lắng trước an nguy của bộ phim vì diễn xuất của nữ chính. Dù có nhan sắc động lòng người, đến nay Cổ Lực Na Trát vẫn chỉ được đánh giá là ngôi sao hạng B, “bình hoa di động” trong giới giải trí Hoa Ngữ. Điểm yếu của cô chính là diễn xuất chưa tốt, Na Trát chưa có vai diễn gắn liền với tên tuổi, tạo được điểm nhấn trong sự nghiệp.

Không những thế, gần đây, dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Cổ Lực Na Trát và Hứa Khải đóng chính đã lên sóng nhận về kết quả khá tệ vì diễn xuất của cả hai khiến khán giả cảm thấy khó chịu vì chưa thấy sự ăn ý, thiếu cảm xúc. Chính vì thế, có khả năng nam chính Trần Hiểu sẽ ‘gánh phim’ cho dự án Không Gì Sánh Bằng Sự Xinh Đẹp lần này.