Mới đây, mạng xã hội rầm rộ thông tin Cổ Lực Na Trát đã nhận làm người đại diện cho một dòng game cá cược. Điều này đã khiến dân tình không khỏi bất ngờ và cho rằng dù đã gia nhập công ty Hòa Tụng của Lý Băng Băng nhưng tài nguyên của cô lại thê thảm đến mức này. Trước đó, khi còn ở công ty Đường Nhân, cô có rất nhiều tài nguyên thời trang như Fen-di, Tiffany, Mc-Queen,...

Giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao về sự việc này thì có một số cư dân mạng đã tìm được giấy phép của công ty trò chơi, đã qua kiểm duyệt của nhà nước. Tuy nhiên, việc đại diện Cổ Lực Na Trát làm đại diện hình ảnh cho loại game có liên quan đến cá cược khiến nhiều khán giả thất vọng.

Dù có nhan sắc động lòng người, đến nay Cổ Lực Na Trát vẫn chỉ được đánh giá là ngôi sao hạng B, “bình hoa di động” trong giới giải trí Hoa Ngữ. Điểm yếu của cô chính là diễn xuất chưa tốt, Na Trát chưa có vai diễn gắn liền với tên tuổi, tạo được điểm nhấn trong sự nghiệp.

Gần đây, dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Cổ Lực Na Trát và Hứa Khải đóng chính đã lên sóng nhận về kết quả khá tệ vì diễn xuất của cả hai khiến khán giả cảm thấy khó chịu vì chưa thấy sự ăn ý, thiếu cảm xúc. Không những thế, phim lại gặp bất lợi khi lên sóng cùng thời điểm với hai dự án nhiệt cao là Vụng Trộm Không Thể Giấu (Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn) và Trường Phong Độ (Bạch Kính Đình - Tống Dật). Chính vì thế, dự án này không chỉ kém tiếng mà còn kết thúc trong im ắng.

Không những thế, trong quá khứ, Cổ Lực Na Trát còn vướng scandal tình ái khiến một số nhà sản xuất không muốn hợp tác với cô. Họ lo sợ nữ diễn viên vướng bê bối khiến khán giả quay lưng với phim, dự án không thể lên sóng. Do đó, thời gian qua, Cổ Lực Na Trát không có thêm nhiều phim mới. Đến nay, Cổ Lực Na Trát vẫn trong hành trình lấy lại tình cảm của công chúng.