'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước

Sao quốc tế 10/08/2023 13:03

Chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước mà 'người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ lên top tìm kiếm trên diễn đàn mạng xã hội.

Thời gian qua, Lý Hiện được công chúng chú ý trở lại và chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ vào thành công của bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió đóng chính cùng Lưu Diệc Phi. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, Lý Hiện đã xuất hiện tại sân bay về Bắc Kinh sau khi kết thúc một sự kiện ở Thượng Hải. Theo đó, anh chàng xuất hiện với tạo hình áo thun và quần ngắn màu xanh rêu.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 1'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 2'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 3'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 4'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 5

Đáng chú ý, nhiều fan hâm mộ và các blogger thời trang đã phát hiện ra đây là chiếc quần anh chàng đã từng mặc vào năm 2017 và một lần khác là năm 2019. Việc ‘tiết kiệm trang phục’ của Lý Hiện bất ngờ được lên top hot search. Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước điều này và còn khen ngợi anh chàng vừa đẹp trai, giàu có và còn biết tiết kiệm.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 6

Lý Hiện được xem là một trong những sao nam trẻ có tiếng thuộc thế hệ 9x của Hoa ngữ. Anh được đánh giá là diễn viên có thực lực. Tuy nhiên, sự nghiệp anh có phần lận đận hơn so với đồng nghiệp cùng thời như Dương Dương, Tiêu Chiến.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 7

Su nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Lý Hiện mới vụt sáng nhờ vai nam chính trong Cá Mực Hầm Mật vào năm 2019. Nhờ thành công của phim, Lý Hiện vụt sáng và có lượng fan đông đảo. Anh xuất hiện trên nhiều tạp chí và đại diện cho nhiều thương hiệu.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 8

Những tưởng thành công của Cá Mực Hầm Mật sẽ giúp Lý Hiện có bước tiến vững chắc trong nghề thì các phim sau này của anh đều bị chê bai thậm tệ.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 9

Đầu năm 2023, tên tuổi Lý Hiện mới vực dậy nhờ bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Có thể nói, sau nhiều năm vất vả theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Lý Hiện cuối cùng cũng vực dậy bởi một vai diễn phù hợp. Nhiều khán giả nhận xét rằng họ yêu thích nhân vật Chí Dao của Lý Hiện và xem đây là hình mẫu để sống.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ khiến dân tình xôn xao chỉ vì mặc lại chiếc quần từng mặc vào 6 năm trước - Ảnh 10

Hiện tại, Lý Hiện có dự án Sắc Xuân Gửi Người Tình đóng chính cùng Châu Vũ Đồng vừa đóng máy. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những dự án mới cũng như những thông tin mới của anh chàng.

Giao diện của Lý Hiện trên tạp chí WSJ khiến fan yêu cầu NSX mời anh chàng vào một vai diễn phản diện

Giao diện của Lý Hiện trên tạp chí WSJ khiến fan yêu cầu NSX mời anh chàng vào một vai diễn phản diện

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Lý Hiện trên tạp chí WSJ số tháng 8/2023. Nhiều netizen yêu cầu NSX mời anh chàng vào một vai diễn phản diện sau khi thấy tạo hình mới này của anh chàng.

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