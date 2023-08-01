Giao diện của Lý Hiện trên tạp chí WSJ khiến fan yêu cầu NSX mời anh chàng vào một vai diễn phản diện

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Lý Hiện trên tạp chí WSJ số tháng 8/2023. Theo đó, anh chàng xuất hiện trong tạo hình đầy ấn tượng với tone đen cùng mái tóc vuốt thẳng đứng đầy cá tính.

Thời gian qua, Lý Hiện được công chúng chú ý trở lại và chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ vào thành công của bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió đóng chính cùng Lưu Diệc Phi. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Nhiều khán giả khi thấy anh chàng xuất hiện với tạo hình này đều kêu gọi các nhà làm phim nên mời Lý Hiện tham gia một vai diễn phản diện, biến thái, tâm lý phức tạp nhưng đội lốt một giáo sư, tổng tài ấm áp, hiền lành.

Bên cạnh đó, trong một bức ảnh đeo kính của Lý Hiện khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh của nhân vật Mạch Yến Thần do Ngụy Đại Huân thủ vai trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Theo đó, vai diễn này của Ngụy Đại Huân từng chiếm trọn cảm tình khán giả nhờ vào cặp kính, trở thành con người khác hoàn toàn vẻ ngoài hài hước bình thường trên các show truyền hình.

Lý Hiện được xem là một trong những sao nam trẻ có tiếng thuộc thế hệ 9x của Hoa ngữ. Anh được đánh giá là diễn viên có thực lực. Tuy nhiên, sự nghiệp anh có phần lận đận hơn so với đồng nghiệp cùng thời như Dương Dương, Tiêu Chiến.

Su nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Lý Hiện mới vụt sáng nhờ vai nam chính trong Cá Mực Hầm Mật vào năm 2019. Nhờ thành công của phim, Lý Hiện vụt sáng và có lượng fan đông đảo. Anh xuất hiện trên nhiều tạp chí và đại diện cho nhiều thương hiệu.

Những tưởng thành công của Cá Mực Hầm Mật sẽ giúp Lý Hiện có bước tiến vững chắc trong nghề thì các phim sau này của anh đều bị chê bai thậm tệ.

Đầu năm 2023, tên tuổi Lý Hiện mới vực dậy nhờ bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Có thể nói, sau nhiều năm vất vả theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Lý Hiện cuối cùng cũng vực dậy bởi một vai diễn phù hợp. Nhiều khán giả nhận xét rằng họ yêu thích nhân vật Chí Dao của Lý Hiện và xem đây là hình mẫu để sống.