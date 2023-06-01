Châu Vũ Đồng ngày càng dịu dàng khi bên 'tình mới' Lý Hiện trong Sắc Xuân Gửi Người Tình

Những ngày qua, dự án Sắc Xuân Gửi Người Tình do Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đóng chính đã chính thức khai máy. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim đã tung poster mới của cặp đôi chính khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Mặc dù kết hợp lần đầu tiên nhưng Lý Hiện và Châu Vũ Đồng vẫn được khán giả hết lời khen ngợi vì sự tương xứng về nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất. Đáng chú ý, nhan sắc của Châu Vũ Đồng được dân tình hết mực khen ngợi. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình tóc dài của cô nàng trông xinh đẹp, dịu dàng hơn mái tóc ngắn cá tính trong dự án Tình Yêu Thôi Mà đóng chính cùng Ngô Lỗi từng lên sóng trước đó.

Được biết, nội dung phim xoay quanh nhân vật Trang Khiết (Châu Vũ Đồng) bị mất một chân trái sau vụ tai nạn giao thông, Sau nhiều năm nỗ lực làm việc ở Thượng Hải, cô đã gom được một số tiền để trang bị cho mình một chiếc chân giả đắt tiền. Trên đường trở về quê dưỡng bệnh, thì cô gặp nam chính Trần Mạch Đông (Lý Hiện) - bạn học trung học, nhìn thấy anh với vẻ ngoài lịch lãm đẹp trai với bộ âu phục và giày da làm cô không khỏi bất ngờ. Người bạn học cũ xưa ấy của cô nay đã làm công việc trang điểm cho thi thể ở quê.

Tại đây, hai con người có những tổn thương trong lòng đã nảy sinh tình cảm với nhau, tưởng chừng như sẽ có một cái kết hạnh phúc, khi hai tâm hồn đồng điệu và cứu rỗi nhau gặp được nhau, nhưng anh là người gắn liền với quê hương, còn cô thì một lòng hướng về Thượng Hải náo nhiệt.