Loạt ảnh Đường Yên bị chó đuổi trên phim trường khiến dân tình cười nghiêng ngả

Sao quốc tế 22/08/2023 16:50

Mới đây, loạt hình ảnh của Đường Yên và Lưu Học Nghĩa trên phim trường Niệm Vô Song đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Đường Yên hiện đang quay dự án cổ trang Niệm Vô Song, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thập Tứ Lang. Sánh đôi với cô là mỹ nam Lưu Học Nghĩa quen thuộc với khán giả qua Hạo Thần của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Vô Tâm của Thiếu Niên Ca Hành. Mới đây, loạt hình ảnh của cả hai trên phim trường đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đây là phân cảnh hai nhân vật chính bị chó đuổi. Chính vì thế, biểu cảm của họ rất hài hước và dĩ nhiên, chúng đã được các cư dân mạng nhanh tay lưu lại.

Loạt ảnh Đường Yên bị chó đuổi trên phim trường khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 1Loạt ảnh Đường Yên bị chó đuổi trên phim trường khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 2

Trước đó, tạo hình cho nữ chính Đường Yên bị phản đối kịch liệt vì quá đơn điệu, nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt so với các bộ phim khác. Thậm chí chuyên viên tạo hình còn không nỡ dùng tóc giả để làm tạo hình, mà chải cho cô một mái tóc lép xẹp.

Ngay sau đó, loạt tạo hình của Đường Yên đã bị phê bình lên tận hot search Weibo. Hàng loạt fan hâm mộ đồng thời lên án đoàn phim và kiến nghị chuyên viên tạo hình phải thay đổi, cải thiện lại tạo hình cho cô. Không chỉ đoàn phim, studio và fandom của nữ diễn viên cũng nằm trong diện bị yêu cầu cải tổ.

Loạt ảnh Đường Yên bị chó đuổi trên phim trường khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 3Loạt ảnh Đường Yên bị chó đuổi trên phim trường khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 4

 

Đường Yên vào vai thần nữ Vô Song, người được lệnh hạ phàm với thân phận Cơ Đàm Âm. Nhiệm vụ của cô là lấy đi tay trái của Nguyên Trọng - người từng tạo ra một thế hệ thần mới ở nhân gian. Lý do của chuyện này là bởi, tay trái của Nguyên Trọng vốn thuộc về thiên thần nguyên sinh Thái Hòa.

Về phần Nguyên Trọng, chàng là một người đa nghi và luôn cẩn thận. Thậm chí, Nguyên Trọng còn đeo da mặt giả nên chẳng ai biết diện mạo thật của chàng. Ban đầu, Nguyên Trọng dành cho Vô Song sự hoài nghi. Thế nhưng về sau, chàng đã dần tin tưởng nàng, còn Vô Song cũng từng bước rơi vào lưới tình. Hai người nắm tay nhau, cùng bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ.

Bị fan phản đối, chê tạo hình trong Niệm Vô Song, Đường Yên cấp tốc 'tân trang' diện mạo, khí chất ngời ngời

Bị fan phản đối, chê tạo hình trong Niệm Vô Song, Đường Yên cấp tốc 'tân trang' diện mạo, khí chất ngời ngời

Những hình ảnh mới nhất của Đường Yên trên phim trường Niệm Vô Song đã được hé lộ khiến dân tình phát sốt.

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