Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn

Sao quốc tế 22/08/2023 13:30

Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. 

Lý Băng Băng là một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy. Cô được mệnh danh là "người đàn bà thép" của giới giải trí Hoa ngữ với tính cách mạnh mẽ, lối sống chuẩn mực không vướng scandal.

 

Sự nghiệp Lý Băng Băng bắt đầu với những vai phụ trong phim truyền hình và phim điện ảnh. Năm 1999, cô giành giải thưởng điện ảnh đầu tiên, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, cho vai diễn trong Tết đến về nhà tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore. Khán giả còn biết tới Lý Băng Băng qua các phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu...

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn - Ảnh 1

Về thành tựu nghề nghiệp, Lý Băng Băng đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh của Trung Quốc như Kim Kê, Hoa Bưu, Bách Hoa, Kim Mã... Trong mắt của giới chuyên môn, Lý Băng Băng là nghệ sĩ thực lực. Mọi thành công đều xuất phát từ cố gắng tự thân và tài năng thực sự. 

Ngoài ra, cô còn thử sức ở thị trường Hollywood khi tham gia một số bom tấn như The Meg, Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt, Resident Evil 5... Người đẹp còn giữ vai trò gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp. Hiện tại, Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. 

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn - Ảnh 2

Theo HK01, Lý Băng Băng là bà chủ của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Trung Quốc - Hòa Tụng. Có hơn 10 nghệ sĩ dưới sự dìu dắt của Lý Băng Băng như Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông... Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với các nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và thân hình quyến rũ. Cô giữ thói quen tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Dù xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Lý Băng Băng vẫn độc thân. Lý Băng Băng từng công khai chuyện tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Họ bên nhau 5 năm nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn đưa ra quyết định đường ai nấy đi. 

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn - Ảnh 3

Sau khi chia tay, cô và bạn trai kém tuổi vẫn duy trì quan hệ bạn bè. Năm 2022, nữ diễn viên thừa nhận, sức khỏe có dấu hiệu sa sút. Cô cảm thấy xuống tinh thần, mệt mỏi, mắc bệnh sợ lạnh.  Sức khỏe giảm sút khiến cô nhận ra, điều quan trọng nhất cuộc sống chính là khỏe mạnh và có tinh thần vui vẻ. Lý Băng Băng bày tỏ mong muốn cố gắng sống trọn vẹn, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.

Năm 2022, nữ diễn viên tuyên bố không có kế hoạch kết hôn hay dự định sinh con. Lý Băng Băng muốn để lại toàn bộ tài sản cho 2 cháu ruột, con của em gái cô. Theo 163, tài sản ước tính của Lý Băng Băng lên tới 1 tỷ NDT (3.300 tỷ đồng).

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