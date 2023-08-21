Loạt ảnh diện váy cưới của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Trong các bức ảnh được lan truyền mới đây, Dương Tử diện nhiều mẫu váy cưới khác nhau, cô trang điểm nhẹ nhàng, gây ấn tượng bởi trạng thái tích cực.

Mới đây, Dương Tử gây ấn tượng bởi trạng thái tích cực khi diện váy cưới. Đặc biệt, Dương Tử chỉ xuất hiện một mình, không chụp chung với nam nhân nào khác. Bộ ảnh trên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng sau khi được chia sẻ. Nhiều nghi vấn về việc Dương Tử bí mật “lên xe hoa” đã được khán giả đặt ra. Đây là loạt ảnh trên chỉ là tạo hình của cô nàng trong một hoạt động thương hiệu mới đây mà thôi.

"Trường tương tư" vẫn đang là tác phẩm được quan tâm hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Theo bảng thành tích mới nhất, 3 nhân vật của phim đã vượt mốc 9 điểm trên Vlinkage. Đây là thành tích mà không phải tác phẩm nào cũng làm được. Cụ thể, trên Datawin mới nhất, phim đạt top 1 với chỉ số 2.571 (Tiểu Yêu 45%, Tương Liễu 19%, Thương Huyền 16%, Khác 20%). Phim cũng đạt top 1 trên Vlinkage với chỉ số 87.79 điểm.

Ở bảng nhân vật, Tiểu Yêu đạt top 1 với 9.28 điểm, trong khi đó Đồ Sơn Cảnh đạt 9.04 điểm, Tương Liễu đạt 9.01 điểm. Riêng nhân vật Thương Huyền cũng đạt 8.82 điểm. Lượt xem trên Vân Hợp đạt top 1 với 68.04 triệu view.

Dương Tử sinh năm 1992, là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Cô được xếp “chung mâm” với Địch Lệ Nhiệt Ba, khi nhắc đến sao nữ hàng đầu lứa tiểu Hoa 90 của Cbiz.

Bên cạnh tựa phim đang làm mưa làm gió - Trường Tương Tư, Dương Tử còn gây ấn tượng trong một số dự án truyền hình khác như: Trầm Vụn Hương Phai, Cá Mực Hầm Mật, Thanh Vân Chí,... Trong thời gian tới, cô sẽ ra mắt phim Muốn Mãi Mãi Yêu, đóng cùng Phạm Thừa Thừa và phần 2 của Trường Tương Tư.

Hé lộ danh tính người đặc biệt đứng sau thành công của 'Trường Tương Tư' ngoài Dương Tử Phần đầu tiên của siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã chính thức khép lại với nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ.

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