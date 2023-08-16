Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Theo truyền thông Hoa ngữ, "Liên Hoa Lâu" được chấm 8/10 điểm Douban với 250 ngàn lượt đánh giá.

Trong mùa hè năm 2023, "Trường tương tư" và "Liên Hoa Lâu" được truyền thông Hoa ngữ đánh giá là 2 tác phẩm nổi bật nhất mùa hè này. Bởi 2 tác phẩm liên tục so kè về thành tích của nhau trên loạt bảng xếp hạng.

Mới đây, Trường Tương Tư cũng đã mở Douban với số điểm là 7.6 cùng hơn 173.000 lượt đánh giá. Đây là một số điểm rất cao trong hè năm nay.

Tuy nhiên, Liên Hoa Lâu mới xứng danh ông hoàng Douban mùa hè năm nay. Theo đó, vừa kết thúc chưa lâu dự án cổ trang mới của Thành Nghị đã công bố điểm Douban là 8.0 với hơn 230.000 lượt đánh giá. Tuy không nổi đình đám, thế nhưng Liên Hoa Lâu lại được đánh giá là tác phẩm chất lượng với kịch bản hay, diễn xuất tốt và đặc biệt là những màn đấu võ đậm chất kiếm hiệp.

Hơn nữa, diễn xuất của Thành Nghị trong phim được xem là điểm cộng lớn. Anh chinh phục được khán giả bởi lối diễn linh hoạt, tự nhiên. Thậm chí, đài trung ương của Trung Quốc cũng dành lời khen cho Thành Nghị.

Thành tích này của Liên Hoa Lâu được nhận xét là cực kỳ xứng đáng. Đây cũng là dự án phim kiếm hiệp được khán giả đánh giá rất cao trong mùa hè năm nay.

Hiện tại, "Liên Hoa Lâu" vẫn có chỉ số Datawin vượt mốc 2.5. Thêm một tin vui cho "Liên Hoa Lâu" nữa là tác phẩm này được chiếu trên đài CCTV. Thậm chí, phía đơn vị này cũng dành nhiều lời khen cho tác phẩm và diễn xuất của Thành Nghị.

Ngoài ra, "Liên Hoa Lâu" đã vượt 1 tỉ view lượt đọc Weibo. Nhiệt độ toàn mạng do Khốc Vân chứng nhận tạm xếp thứ hai trong năm 2023 với cột mốc mới là 19725 điểm. Lượng view trên Khốc Vân của "Liên Hoa Lâu" rơi vào khoảng 100 triệu view/ngày.

Nhà sản xuất suýt hại sự nghiệp Thành Nghị, fan thở phào vì may chưa xảy ra Vai tình đầu của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu đáng ra không phải Trần Đô Linh mà lại là người này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-du-it-inh-am-hon-nhung-lien-hoa-lau-cua-thanh-nghi-mo-iem-douban-vuot-mat-phim-duong-tu-610105.html