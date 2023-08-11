Thành Nghị tiếp tục nhận được tin vui lớn với 'Liên Hoa Lâu'

Sao quốc tế 11/08/2023 16:30

Thời gian gần đây, "Liên Hoa Lâu" của Thành Nghị vẫn là tác phẩm nhận được nhiều sự tâm của khán giả.

Những diễn viên tham gia phim "Liêu Hoa Laai" như Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu đều nhận được những phản hồi tốt từ người xem. Sau thời gian chiếu mạng, "Liên Hoa Lâu" của Thành Nghị được chính thức lên sóng đài trung ương CCTV8 khiến ê-kíp không khỏi vui mừng. Đặc biệt, CCTV8 cũng dành nhiều lời khen cho tác phẩm cũng như diễn xuất của Thành Nghị.

Đó cũng là lí do phim được chiếu ở một đài lớn như CCTV8, Hiện tại, theo bảng xếp hạng mới nhất của Vlinkage, phim của Thành Nghị chỉ đứng sau "Trường tương tư" của Dương Tử. Trong khi đó, nhân vật Lý Liên Hoa / Lý Tương Di (Thành Nghị diễn) trong  phim cũng vượt hàng loạt cái tên như Nhậm An Lạc/ Đế Tử Nguyên (Địch Lệ Nhiệt Ba diễn) của An Lạc truyện, Thời Ảnh (Tiêu Chiến diễn) của Ngọc Cốt dao để đứng ở vị trí top 2.

Thành Nghị tiếp tục nhận được tin vui lớn với 'Liên Hoa Lâu' - Ảnh 1

Theo truyền thông Hoa ngữ lí giải, sở dĩ "Liên Hoa Lâu" lọt vào "mắt xanh" của CCTV8 bởi sau hơn nửa chặng đường phát sóng trên mạng, phim đã chứng minh bản thân là một tác phẩm tốt và chỉn chu từ khâu diễn viên, đến biên kịch, đạo diễn...

Điểm yếu của phim là ngôn ngữ hình ảnh vẫn chưa trọn vẹn khiến mạch truyện đôi khi bị loãng. Nhưng tựu chung, đây vẫn là tác phẩm đáng xem về câu chuyện phá án. Linh hồn của phim chính là nhân vật Lý Liên Hoa/Lý Tương Di của Thành Nghị. Vai diễn này khá thú vị khi được xây dựng không phải là vai chính hoàn hảo mà có những khuyết điểm riêng.

Thành Nghị tiếp tục nhận được tin vui lớn với 'Liên Hoa Lâu' - Ảnh 2

Thành Nghị đã thể hiện một Lý Tương Di/Lý Liên Hoa với tâm lý xuất sắc từ thuở niên thiếu đến lúc trưởng thành. Đặc biệt, mối quan hệ vừa bạn vừa thầy của Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) cũng được khán giả đánh giá cao.

Hiện tại, khi chiếu đài, bộ phim đã có mức rating vượt 1% ngay ngày đầu lên sóng CCTV8. Đây cũng là bộ phim chiếu đài có rating cao nhất của nam chính Thành Nghị, cũng là cái tên xếp thứ 3 trong các phim chiếu đài cùng thời điểm. Với những thành tích này, truyền thông Hoa ngữ dự đoán tương lai rộng mở của Thành Nghị sau này. 

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Bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh lên sóng vào ngày 23/7 vừa qua đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

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