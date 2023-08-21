Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bị tố giành vai diễn với 'đàn chị' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 21/08/2023 15:29

Vạn Tra Triều Hoàng là dự án được đầu tư khủng của màn ảnh Hoa ngữ. Đồng thời, đây còn được ví như “miếng bánh lớn” mà các diễn viên trẻ đều mong muốn giành lấy.

Mới đây, phía phòng làm việc của Triệu Lộ Tư lên tiếng phủ nhận thông tin đóng nữ chính trong Vạn Tra Triều Hoàng - vai diễn vốn được nhắm đến cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Từ những ngày đầu dự án được công bố, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên gắn liền với vai nữ chính trong Vạn Tra Triều Hoàng. Tin tức này đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, còn nhanh chóng lọt top 1 hot search trên Weibo, dù phía 2 diễn viên chưa lên tiếng xác nhận.

Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bị tố giành vai diễn với 'đàn chị' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Ngày 20/8, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tranh vai nữ chính trong Vạn Tra Triều Hoàng. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ, bởi từ đầu, Triệu Lộ Tư không hề được nhắc đến trong dàn cast bộ phim. 

Ngay sau đó, Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận việc tiếp xúc với Vạn Tra Triều Hoàng, cô nhấn mạnh, tin đồn trên mạng là giả. Hành động dứt khoát của Triệu Lộ Tư nhận được sự tán dương từ khán giả. 

Nhiều người cũng lên án việc tung tin giả của các người dùng mạng xã hội xứ Trung, điều này dễ làm ảnh hưởng đến danh dự của diễn viên. Bên cạnh đó, vẫn có người cho rằng Triệu Lộ Tư muốn “cọ nhiệt” đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba thông qua tin tức này.

Triệu Lộ Tư lên tiếng sau khi bị tố giành vai diễn với 'đàn chị' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Vạn Tra Triều Hoàng thuộc thể loại xuyên nhanh (hay còn gọi là khoái xuyên). Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam - tiện nữ, cũng là 2 kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ.

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