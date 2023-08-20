Theo Sohu, Phùng Thiệu Phong cho thấy nét già nua khi đóng vai nam chính Lưu Diễn. Công bằng thì khi lên phim, dáng vẻ của Phùng Thiệu Phong đã bớt già hơn so với ảnh hậu trường, thế nhưng đó cũng là nhờ chỉnh sửa. Do đó, nam diễn viên đã quá tuổi để đóng phim cổ trang ngôn tình, chứ đừng nói đến vai vương gia đôi mươi trẻ tuổi.

Mới đây, màn kết hợp của bộ đôi Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm trong phim cổ trang " Chước Chước Phong Lưu " đang được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, tạo hình và "phản ứng hóa học" của cả hai diễn viên thậm chí bị truyền thông chê bai hết lời.

Trong khi đó, "mỹ nhân đẹp nhất Bắc Kinh" Cảnh Điềm cũng không tránh khỏi chỉ trích. Nữ diễn viên đóng vai tiểu thư Chước Hoa, không phủ nhận là xinh đẹp và khả ái.

Tuy nhiên nhiều khán giả nhận ra Cảnh Điềm cũng bị chỉnh sửa quá lố, khiến cô trông trắng bất thường và thiếu tự nhiên.

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm cũng thiếu ăn ý, gượng ép và giống bố con hơn là 2 nhân vật độ tuổi thanh xuân đang yêu nhau. Khoảnh khắc Chước Hoa khen Lưu Diễn là "vương gia đẹp trai" khiến QQ phải lên tiếng phê bình vì quá "ảo".

Chước Chước Phong Lưu kể về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ, trong đó Chước Hoa là tiểu thư mạnh mẽ, muốn vượt khỏi định kiến để trở thành vị quan văn võ song toàn trong triều. Trong quá trình phấn đấu, cô gặp gỡ vương gia Lưu Diễn, cũng là người nhìn thấy và khâm phục tài năng của cô, không ít lần tạo điều kiện để cô phát huy năng lực của mình.

Dự án lên sóng Tencent và bước đầu nhận được sự chú ý không tệ từ người xem, lọt vào top 5 phim chiếu mạng được xem nhiều trong ngày theo Vlinkage thống kê.