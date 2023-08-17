Cảnh Điềm 'gây sốc' với nhan sắc lạ lẫm, dân tình liền nghi ngờ lạm dụng dao kéo

Sao quốc tế 17/08/2023 16:30

Mới đây, tạo hình trong bộ phim Tứ Hải Trọng Minh của Cảnh Điềm đã được các blogger Trung Quốc chia sẻ trên nền tảng Weibo.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng sửng sốt bởi gương mặt có phần "biến dạng" so với thường ngày của Cảnh Điềm trong bộ phim Tứ Hải Trọng Minh. Thậm chí, nhiều khán giả còn không thể nhận ra đây chính là người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" - Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm 'gây sốc' với nhan sắc lạ lẫm, dân tình liền nghi ngờ lạm dụng dao kéo - Ảnh 1Cảnh Điềm 'gây sốc' với nhan sắc lạ lẫm, dân tình liền nghi ngờ lạm dụng dao kéo - Ảnh 2

Nhiều bình luận hoài nghi, cho rằng phải chăng Cảnh Điềm mới tiêm botox nên phần má không được tự nhiên, thêm vào đó, tổng thể gương mặt cô cũng trông thon hơn, sống mũi và bọng mắt thì vô cùng khác lạ, cứ như thể mới được can thiệp dao kéo.

Tuy nhiên số khác lại nghĩ đây chỉ là một sản phẩm của việc chỉnh ảnh quá đà bởi nếu xem những hình ảnh hậu trường khác thì sẽ thấy gương mặt của Cảnh Điềm không có gì khác lạ.

Cảnh Điềm 'gây sốc' với nhan sắc lạ lẫm, dân tình liền nghi ngờ lạm dụng dao kéo - Ảnh 3Cảnh Điềm 'gây sốc' với nhan sắc lạ lẫm, dân tình liền nghi ngờ lạm dụng dao kéo - Ảnh 4

 

Trong Tứ Hải Trọng Minh, Cảnh Điềm vào vai Nam Nhan. Vì chữa bệnh cho mẹ, Nam Nhan xin làm đệ tử của Ngưỡng Nguyệt Tông để học luyện đan. Tại đây, nàng gặp Kê Dương (Trương Lăng Hách), thực chất anh là Đế Quân đang giấu giếm thân phận. Họ đã thiết lập "ổ khóa đồng tâm", kết hôn với nhau và đồng hành cùng nhau trên con đường tu tiên.

Tuy nhiên, mẹ của Nam Nhan bị Ma tu giết, Kê Dương vì bảo vệ nàng mà cũng bị sát hại. Trong quá trình trả thù, Nam Nhan phát hiện ra mình lại chính là chuyển thế của Yêu Hậu. Hiện dự án này đang rất được mong chờ bởi chỉ thông qua loạt hình ảnh hé lộ hậu trường, khán giả đã đánh giá Tứ Hải Trọng Minh là dự án được đầu tư rất kỹ càng về mặt hình ảnh.

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