Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca đã chính thức đóng máy sau 3 năm khởi quay và chuẩn bị lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thượng Hải Phồn Hoa có độ dài 30 tập do Vương Gia Vệ làm đạo diễn đã chính thức đóng máy sau 3 năm quay không liên tục. Bộ phim đã được lên lịch phát sóng sóng độc quyền trên Tencent video và 2 đài vệ thị.

Thượng Hải Phồn Hoa được xem là bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim là phần tiếp theo của Tâm Trạng Khi Yêu và 2046. Được chính nam chính Hồ Ca , các diễn viên chính khác bao gồm Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi .

Trước đó, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Điện ảnh Thượng Hải tiết lộ trong một chương trình tin tức điện ảnh của CCTV6 là dự án Thượng Hải Phồn Hoa phim sẽ phát sóng vào tháng 9 tới.

Thượng Hải Phồn Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kim Vũ Trừng. Toàn bộ bộ phim sẽ sử dụng tiếng Thượng Hải gốc, tất cả bối cảnh câu chuyện cũng là ở Thượng Hải, cốt lõi của câu chuyện cũng chính là Thượng Hải.

Bộ phim miêu tả cuộc sống và con người ở Thượng Hải qua hai giai đoạn khác nhau, qua đó phản ánh cảm xúc của nhân vật dưới các thời đại khác nhau. Cuốn tiểu thuyết này đã giành được giải thưởng văn học Mao Thuẫn và được chọn là cuốn sách trưng bày trong "Kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Quốc mới".

Hồ Ca sinh năm 1982, là một trong những diễn viên nam Hoa ngữ có lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình ảnh nam tính, không tai tiếng. Anh nổi tiếng từ năm 2005, với vai chính trong phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Nhờ hình ảnh tốt đẹp, không tai tiếng, Hồ Ca được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm hình ảnh đại diện, đóng quảng cáo. Anh cũng kinh doanh lĩnh vực nhà hàng và khá thành công.

Hồi đầu năm nay, Hồ Ca thông báo đã lập gia đình và làm cha ở tuổi 41 sau thời gian giấu kín chuyện đời tư. Vợ của Hồ Ca làm việc ngoài ngành giải trí. Anh giữ bí mật thông tin này hơn 1 năm qua, vì muốn vợ có được sự bình yên, không ảnh hưởng đến công việc, tránh bị cánh săn ảnh làm phiền.