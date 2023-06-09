Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm

Sao quốc tế 09/06/2023 19:05

Dù chỉ hợp tác chung trong một bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 nhưng 'cặp bạn thân' Hồ Ca – Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình vô cùng ngưỡng một vì tình bạn hiếm có trong showbiz kéo dài gần 15 năm.

Dù chỉ hợp tác chung trong một bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 nhưng cặp bạn thân Hồ CaHoắc Kiến Hoa khiến dân tình vô cùng ngưỡng một vì tình bạn hiếm có trong showbiz kéo dài gần 15 năm. Thậm chí, cặp bạn thân này còn được người hâm mộ ưu ái gọi tắt bằng cái tên Hồ Hoắc.

Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rộ lại hình ảnh chung khung hình của Hồ Ca – Hoắc Kiến Hoa thời chưa hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Thời điểm đó, họ chỉ đang trong quá trình tiếp xúc nên trong buổi gặp mặt hôm ấy, Hoắc Kiến Hoa đã chủ động tới tìm Hồ Ca cùng nói chuyện và uống rượu. Sau này Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ rằng buổi gặp mặt hôm đó giữa họ không hề có sự ngại ngùng hay khoảng cách, vừa gặp nhưng như đã quen thân từ lâu.

Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 2

Điều khiến cho người hâm mộ cặp đôi này thích thú chính là dù mối quan hệ hợp tác trong phim kết thúc đã lâu, quan hệ Hồ Hoắc ngoài đời vẫn rất tốt đẹp. Khi phim của một trong hai sắp phát sóng, người còn lại sẽ giúp tuyên truyền bằng cách “nhắc khéo” trước truyền thông hay trên mạng xã hội. Điều này quả thực đáng quý vì thông thường nghệ sĩ công khai liên hệ nhau đều do tương quan lợi ích (hợp tác gần đây hoặc nhận sự ủy thác để quảng bá trên trang cá nhân của mình).

Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 3Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 4Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 5

Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 6

Vào năm 2016, Hoắc Kiến Hoa đã bỏ anh bạn thân, kết thúc cuộc sống độc thân để bước vào lễ đường cùng cô bạn thân nhiều năm Lâm Tâm Như. Sau gần 7 năm chung sống, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vướng không ít ồn ào tan vỡ. Thế nhưng thay vì mất công giải thích, cặp đôi lại lựa chọn sống bình lặng. Cả hai vẫn thường xuyên "trốn con" ra ngoài hẹn hò riêng để vun đắp tình cảm vợ chồng. Không chỉ vậy, có khoảng thời gian, Hoắc Kiến Hoa còn tạm dừng hoạt động để chuyên tâm ở nhà chăm sóc con gái, cho vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng đóng chính cùng Lưu Diệc Phi.

Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 7Rộ ảnh 'vừa gặp đã thân' của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca cách đây gần 15 năm - Ảnh 8

Còn về ‘bạn thân’ Hồ Ca đã ‘nhảy cóc’ bỏ qua bước công khai hẹn hò, hay kết hôn mà lập tức tuyên bố lên chức cha vào đầu năm 2023. Nhiều người còn đùa rằng, dường như việc có tuổi đã khiến Hồ Ca vội vàng. Dù trước đó đã dính nhiều tin đồn với nhiều mỹ nhân như: Lưu Diệc Phi, Vương Hiểu Thần nhưng Hồ Ca đều giữ im lặng. Trong tuyên bố lên chức của mình, Hồ Ca cũng nói thẳng luôn việc muốn giữ sự riêng tư do vợ là người ngoài ngành giải trí.

 

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Từ khóa:   Hồ Ca Hoắc Kiến Hoa Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 sao hoa ngữ cbiz

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