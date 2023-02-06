Hội những tài tử xứ Trung có 'một nửa thế giới' từng là trợ lý riêng: Hồ Ca, Cổ Cự Cơ, Lê Minh, Trương Chấn được gọi tên đầu tiên

Những ngày qua, làng giả trí Hoa Ngữ xôn xao trước thông tin tài tử nổi tiếng Hồ Ca công khai có vợ và con gái. Được biết, vợ Hồ Ca tên Hoàng Hy Ninh (SN 1993). Cô làm việc trong ê-kíp của Hồ Ca từ năm 2016, với vị trí trợ lý nghệ sĩ. Tới năm 2021, cô và chồng chính thức yêu đương và kết hôn vào một năm sau đó. Họ nên duyên nhờ sở thích nuôi mèo.

Ngay lập tức, mọi thông tin liên quan đến người "bạn đời" bí ẩn của Hồ Ca được dân tình săn đón. Để vợ và con không chịu ảnh hưởng bởi truyền thông, Hồ Ca thậm chí còn hào phóng chi hàng đống tiền cho các hệ thống an ninh nghiêm ngặt, bảo vệ gần như tuyệt đối sự riêng tư cho gia đình.

Theo tiết lộ của một người trong vòng bạn bè của gia đình Hồ Ca, Hoàng Hy Ninh tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Cô cũng đang học Tiến sĩ tại trường ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Có thể thấy, Hoàng Hy Ninh không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà học vấn và sự nghiệp của cô cũng đáng nể.

Mẹ Hồ Ca được công chúng biết đến là một người mẹ chồng khó tính, có yêu cầu rất cao về bạn đời của con trai. Những người bạn gái trước đây của Hồ Ca như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh đều không khiến bà hài lòng. Thế nhưng, Hoàng Hy Ninh lại lọt vào "mắt xanh" của mẹ Hồ Ca, chứng tỏ cô phải có năng lực và cách đối nhân xử khéo léo đáng nể.

Cổ Cự Cơ

Ngoài Hồ Ca, trước đó, không ít sao nam nổi tiếng Cbiz cũng có nên duyên vợ chồng với trợ lý của mình. Chuyện tình nổi tiếng nhất phải kể đến Cổ Cự Cơ và Trần Anh Tuyết. Trần Vận Tinh bắt đầu làm trợ lý cho Cổ Cự Cơ từ năm 1993. Những đồng cảm trong công việc khiến cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Những lúc sự nghiệp của nam diễn viên không thuận buồm xuôi gió, chỉ có Trần Vận Tinh ở bên động viên, an ủi, kiên trì cùng anh vượt qua từng khó khăn để khẳng định vị trí vững chắc như ngày hôm nay. Cổ Cự Cơ không phải là người muốn nổi tiếng bằng thị phi, anh chọn cách đi chậm mà chắc.

Chuyện tình bí mật của họ được cả hai kín giữ suốt 17 năm, cho tới khi công khai trong dịp sinh nhật lần thứ 39 của nam diễn viên vào ngày 18/8/2011. Do vậy anh luôn đứng ra bảo vệ người phụ nữ của đời mình trước sóng gió dư luận. Khi gặp những bình luận không hay về tuổi tác chênh lệch 4 năm, nhan sắc nhạt nhòa của vợ, diễn viên sinh năm 1972 khẳng định Trần Vận Tinh luôn là nữ thần trong tim anh.

Sau 9 năm hôn nhân, Cổ Cự Cơ và Trần Anh Tuyết có với nhau một con trai. Trần Anh Tuyết có con ở tuổi 50 nhờ thụ tinh nhân tạo. Vì vậy, nam diễn viên rất trân trọng nỗi vất vả sinh nở của vợ và sự ra đời của con. Năm 2021, anh dừng hoạt động nghệ thuật, hạn chế ra ngoài một năm vì sợ mang virus lây bệnh cho con.

Lê Minh

Sau 6 năm ly hôn với người mẫu Lạc Cơ Nhi từ năm 2012,, Lê Minh hầu như không công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Mãi tới năm 2018, chuyện tình của “thiên vương” Hồng Kong với nữ trợ lý kém 20 tuổi mới bị phát hiện.

Lê Minh hiện tại đã ngoài 50 tuổi nên anh luôn khát khao có một gia đình đúng nghĩa. Chính vì vậy, Lê Minh đã rất hạnh phúc khi tìm được một người phụ nữ như A Wing. Cô gái trẻ hiện tại không đi làm, dành trọn vẹn thời gian ở nhà trông con, làm việc nhà và chăm sóc cho chồng.

Con gái của Lê Minh chào đời vào khoảng cuối tháng 5/2018, sớm hơn thời gian dự sinh gần 1 tháng. Cuộc sống hiện tại của Lê Minh khá kín tiếng. Ngôi sao nổi tiếng hầu như không chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin về con gái và vợ trên mạng xã hội cũng như các cuộc phỏng vấn.

Trước khi trở thành bà chủ, Ah Wing từng làm trợ lý của Lê Minh, sau đó được giao chức Giám đốc phòng Kinh doanh trong công ty sản xuất âm nhạc A Music. Năm 2020, anh gây chú ý khi chi hơn 3 triệu USD mua du thuyền tặng vợ và con gái.

Ảnh đế Trương Chấn

Trước kia, Trương Chấn là anh chàng đào hoa, scandal tình cảm được chú ý nhiều nhất là việc anh chia tay bạn gái hẹn hò 6 năm Lộ Gia Hân chỉ bằng một tấm bưu thiếp. Sau đó, Trương Chấn liên tiếp có tin đồn tình cảm với các người đẹp Thư Kỳ, Diêm Vi Linh và Ngô Gia Hân. Năm 2009, anh gặp gỡ Trang Văn Như và chàng lãng tử bắt đầu có ý niệm dừng bước.

Trang Văn Như từng là trợ lý riêng của Trương Chấn. Sau khi nghỉ việc cô làm phiên dịch tiếng Nhật kiêm gia sư cho anh. Cặp đôi quyết định sống chung từ năm 2011. Sau bốn năm tìm hiểu với sự ủng hộ của hai bên gia đình, đến đầu năm 2013, sau ngày lễ tình nhân, Trương Chấn mới công bố thông tin mình đã có ý trung nhân với một câu trạng thái trên trang cá nhân: "Yêu em đời này kiếp này" nhưng sau đó không công bố điều gì cụ thể nữa. Gần cuối năm, họ mới âm thầm chuẩn bị lễ cưới và đăng ký kết hôn.

Trương Chấn từng chia sẻ cảm kích, biết ơn vợ Trang Vân Như. Cô là người đứng sau thành công nghệ thuật của anh. Trong 4 năm đồng hành với vai trò người quản lý, Trang Vân Như với con mắt sắc sảo đã lựa chọn cho Trương Chấn nhiều kịch bản phim tốt, tạo tiếng vang lớn trên thị trường.