Hồ Ca 'chi mạnh' để vợ sinh con thuận lợi nhất

Sao quốc tế 03/02/2023 17:12

Để đón con đầu lòng, Hồ Ca đã không ngần ngại chi ra một số tiền khổng lồ để đặt giường cho vợ tại một bệnh viện phụ sản hàng đầu Thượng Hải.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 31/1 vừa qua, Hồ Ca bất ngờ thông báo rằng anh đã chào đón con đầu lòng với bà xã là một người ngoài ngành giải trí. Thông tin mà nam diễn viên đưa ra đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ và được nhiều người quan tâm.

Hồ Ca 'chi mạnh' để vợ sinh con thuận lợi nhất - Ảnh 1

Theo một tin đồn trên MXH, bà xã của Hồ Ca sinh năm 1993 (kém anh 11 tuổi) và tên là Hoàng Ni Hinh. Cặp đôi quen biết nhau vì có cùng sở thích nuôi động vật. Cũng theo tin đồn này, hai người đã bí mật đăng ký kết hôn vào ngày 21/9/2022.

Tuy không hoạt động nghệ thuật, Hoàng Ni Hinh đảm nhận công việc trong đội ngũ của Hồ Ca. Trước đây, cô đã đồng hành cùng nam tài tử trong nhiều sự kiện, vì vậy fan của anh không còn xa lạ gì về cô gái này.

Hồ Ca 'chi mạnh' để vợ sinh con thuận lợi nhất - Ảnh 2

Được biết, để việc sinh nở của bà xã diễn ra thuận lợi và chu toàn nhất, Hồ Ca đã không ngần ngại đăng ký phòng riêng cao cấp nhất cho cô tại một bệnh viện phụ sản tư hàng đầu Thượng Hải. Được biết, chi phí cho 3 đêm tại nơi này rơi vào khoảng 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng).

Hồ Ca 'chi mạnh' để vợ sinh con thuận lợi nhất - Ảnh 3

Với mức giá trên, cơ sở vật chất trong căn phòng cao cấp này được đánh giá tương đương với khách sạn 5 sao với không gian sáng sủa và đầy đủ chức năng cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành cùng an ninh được tối ưu.

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Thông tin Hồ Ca lấy vợ sinh con khiến làng giải trí Hoa ngữ choáng váng. Nam diễn viên không công khai bạn đời để bảo vệ cuộc sống riêng tư của cô.

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