Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức

Sao quốc tế 14/08/2023 13:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chước Chước Phong Lưu do Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã công bố lịch lên sóng chính thức khiến khán giả phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chước Chước Phong Lưu do Cảnh ĐiềmPhùng Thiệu Phong đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 19/8 trên nền tảng Tencent.

Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 1

Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích. Được biết, ngoài nội dung hấp dẫn, điểm nổi bật nhất bộ phim chính là sự góp mặt của hai diễn viên Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong. Đảm nhận vai cô thiếu nữ Mộ Chước Hoa khi đã ở tuổi 34, tạo hình của Cảnh Điềm vẫn tỏa sáng và được nhận định là phù hợp.

Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 2

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại là gương mặt gạo cội, có diễn xuất vững tay của giới phim Trung Quốc. Nam nghệ sĩ được cho là sẽ hỗ trợ cho đàn em nhiều trong các phân đoạn tương tác của hai nhân vật nam - nữ chính. Tuy nhiên, nhược điểm của Phùng Thiệu Phong lại nằm ở ngoại hình. Dù đã được nhà sản xuất phim hỗ trợ xử lý hình ảnh nhưng qua trailer, khán giả vẫn nhận ra dấu hiệu tuổi tác của Phùng Thiệu Phong. Gương mặt của chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh thiếu đi sự linh hoạt và dường như ‘dừ’ hơn so với bạn diễn.

Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 3Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 4

Chước Chước Phong Lưu được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (Cảnh Điềm) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Chước Chước Phong Lưu của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm thoát 'vận hạn', công bố lịch lên sóng chính thức - Ảnh 5

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (Phùng Thiệu Phong). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?

Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư?

Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chước Chước Phong Lưu do Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm đóng chính sẽ lên sóng sau khi dự án Trường Tương Tư kết thúc.

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