Tống Uy Long cùng 'người tình màn ảnh' mới bất ngờ 'gây sốt' vì sắc vóc quá xuất sắc

Sao quốc tế 19/08/2023 17:30

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của Tống Uy Long và Lưu Hạo Tồn trong bộ phim Bảy Thanh Hung Giản.

Mới đây, cư dân mạgn xứ Trung đang phát sốt vì vẻ điển trai, vóc dáng hoàn hảo cùng tạo hình siêu đẹp của Tống Uy Long. Về phần Lưu Hạo Tồn, cô cũng nhận được những lời khen nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp với cặp chân dài miên man. Trong bức ảnh này, Lưu Hạo Tồn không lộ mặt. Thế nhưng, chỉ một bóng lưng của cô cũng khiến nhiều khán giả phải xao xuyến.

Tống Uy Long cùng 'người tình màn ảnh' mới bất ngờ 'gây sốt' vì sắc vóc quá xuất sắc - Ảnh 1

Được mệnh danh là “chàng thơ” của Vu Chính, song Tống Uy Long lại có sự nghiệp diễn xuất ảm đạm, tài nguyên phim ảnh ngày một tụt dốc. Thời gian gần đây, anh hiếm khi tham gia các hoạt động thương hiệu, lánh xa hào quang showbiz. 

Vai diễn ấn tượng nhất của mỹ nam sinh năm 1999 chính là Lăng Tiêu trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Cũng từ đây, nam diễn viên thường được gọi với biệt danh “bạn trai” Đàm Tùng Vận, sau màn hợp tác ăn ý với đàn chị. Sau thời gian dài ở ẩn, mới đây, Tống Uy Long gây sốt khi tham gia hoạt động tuyên truyền phim mới cùng với “chân dài” Lưu Hạo Tồn.

Tống Uy Long cùng 'người tình màn ảnh' mới bất ngờ 'gây sốt' vì sắc vóc quá xuất sắc - Ảnh 2

Bảy Thanh Hung Giản là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Bộ phim này thuộc thể loại hiện đại - trinh thám - huyền huyễn, là dự án cấp S do Youku và Thượng Hải Ảnh Thị sản xuất. Cho những ai chưa biết, Thượng Hải Ảnh Thị chính là công ty đã sản xuất bộ phim An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Bộ phim có nội dung gốc kể về truyền thuyết Lão Tử quyết ý thoái ẩn, đi đến trấn ải Doãn Hỉ thì dừng chân ba tháng. Lão Tử sau đó soạn ra một quyền sách lấy ba loài chim thần là Phượng, Hoàng, Loan phong ấn, gọi là Bảy Thanh Hung Giản. Chúng chính là bảy thẻ tre mà Lão Tử đã dẫn ra từ 7 tội ác đầu tiên của loài người. "Hung giản" này bị ba loài chim thần trấn yểm. Tuy nhiên yên ổn được 2000 năm thì “hung giản” thoát ra đi gây hại cho đời. 

Tống Uy Long 'gây sốt' vì tự tin mặc váy chạy tung tăng, đôi chân thon dài trong phim mới

Tống Uy Long 'gây sốt' vì tự tin mặc váy chạy tung tăng, đôi chân thon dài trong phim mới

Bộ phim thanh xuân "Niệm Niệm Tương Vong" đang khiến khán giả háo hức bởi nhan sắc tươi trẻ của cặp chính Tống Uy Long - Lưu Hạo Tồn.

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