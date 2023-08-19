Rộ tin Vương Nhất Bác sẽ đến Việt Nam quay phim điện ảnh mới

Sao quốc tế 19/08/2023 11:55

Bộ phim Nhân ngư do Vương Nhất Bác đóng chính được dự kiến quay ở 3 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Mới đây, trang CCTV6 của Trung Quốc đưa tin, phim điện ảnh “Nhân Ngư” (Người cá) do đạo diễn Trình Nhĩ chỉ đạo, đã được Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc phê duyệt và cấp giấy phép khởi quay.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, Vương Nhất Bác nhận đóng vai chính trong phim này. Anh từng là nam chính trong phim “Vô Danh" đóng cùng Lương Triều Vỹ, cũng là tác phẩm của đạo diễn Trình Nhĩ. Theo nội dung hồ sơ quay chụp, phim sẽ lấy bối cảnh ở nhiều nước châu Á khác nhau, trong đó có Hà Nội, Việt Nam.

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Nhân ngư được xây dựng với bối cảnh là vùng nội địa núi Đại Hưng An. Ở đó, có một người thanh niên gần như cô lập với thế giới bên ngoài, lần đầu tiên đối mặt với sự cám dỗ từ phương Nam xa xôi, nóng bức và phức tạp.

Bên cạnh đó, phim còn tái hiện cuộc đời thăng trầm của một người đàn ông trung niên, với màn trình diễn tái hiện nhân ngư đã gây ấn tượng đặc biệt khi được trình diễn ở Hà Nội. Nhân vật thứ 3 của phim là một nữ sinh viên nghệ thuật đến từ Nhật Bản. Ở một thế giới khác biệt, cuộc đời của ba con người đã giao nhau.

Rộ tin Vương Nhất Bác sẽ đến Việt Nam quay phim điện ảnh mới - Ảnh 2

Bên cạnh đó, phim sẽ quay tại 3 quốc gia là Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đó, ở Việt Nam, đoàn làm phim sẽ dừng chân ở Hà Nội. Hiện nhà sản xuất phim chưa có công bố nào về kế hoạch làm phim.

Khán giả vô cùng phấn khích khi biết thông tin Hà Nội có thể sẽ trở thành một trong số những bối cảnh chính của Nhân ngư. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng chia sẻ khả năng Vương Nhất Bác sẽ không tới Việt Nam quay phim, bởi nhân vật có cuộc sống ở Hà Nội là một người đàn ông trung niên. Dự kiến, vai diễn này có thể được trao cho nam nghệ sĩ Vương Truyền Quân.

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