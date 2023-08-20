Một sao nam Cbiz bị tố tấn công tình dục, liên lụy nhiều phim chuẩn bị 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 20/08/2023 14:36

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung hoang mang cực độ trước thông tin một nam diễn viên điển trai bị tố giở trò đồi bại.

Gần đây, khán giả Hoa ngữ hoang mang cực độ trước thông tin một nam diễn viên điển trai bị tố giở trò đồi bại. Theo trang tin tức Sina đưa tin, một cô gái được cho là đã đệ đơn tố cáo nam diễn viên tên Trữ Tử Thuyên. Thêm vào đó, trang tin này còn tiết lộ phía cảnh sát sẽ sớm công bố văn bản và lệnh bắt chính thức.

 

Thông tin lùm xùm bất ngờ liên quan đến nam diễn viên Trữ Tử Thuyên khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và sốc. Đáng nói, sao nam sinh năm 2003 đang góp mặt trong nhiều dự án phim cực hot sắp lên sóng của màn ảnh Hoa ngữ.

Một sao nam Cbiz bị tố tấn công tình dục, liên lụy nhiều phim chuẩn bị 'đắp chiếu' - Ảnh 1

Nhiều ý kiến cho rằng vụ ồn ào này của Trữ Tử Thuyên chính là lý do mà siêu phẩm Vân Chi Vũ của Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân phải dời ngày lên sóng. Chưa dừng lại ở đó, Trữ Tử Thuyên còn có vai trong các phim được trông đợi khác như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 (Ngu Thư Hân - Hứa Khải), Đấu La Đại Lục 2, Khom Lưng (Tống Tổ Nhi - Lưu Vũ Ninh)... Chính vì vậy, việc những dự án chất lượng này có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn khiến ai nấy giật mình.

Mặc dù vậy, một số khán giả cũng đưa ra quan điểm rằng có thể các phim này sẽ không bị ảnh hưởng quá nặng. Đó là vì các vai của Trữ Tử Thuyên đều rất nhỏ, gần như là phụ của phụ. Hiện tại khán giả đều hi vọng, cầu mong các bộ phim sẽ thuận lợi lên sóng.

Một sao nam Cbiz bị tố tấn công tình dục, liên lụy nhiều phim chuẩn bị 'đắp chiếu' - Ảnh 2

Trước đó, giới Hoa Ngữ đã có hành vi mạnh tay “phong sát” những người có dính líu đến các vấn đề pháp luật, đạo đức xã hội như Trần Hạo Dân, Tăng Chí Vỹ hay đình đám nhất vài năm gần đây là Ngô Diệc Phàm.

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Từ khóa:   Trữ Tử Thuyên sao hoa ngữ sao châu á Vân Chi Vũ Khom Lưng

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