Vụ nữ người mẫu bị giam cầm, tra tấn dã man trong 3 ngày: Đã bắt được hung thủ bắt cóc

Sao quốc tế 19/08/2023 15:35

Thông tin nữ người mẫu bị bắt cóc và hành hung trong 3 ngày khiến người hâm mộ và giới giải trí trong nước bàng hoàng. 

Mới đây, tài khoản SNS của nữ ca sĩ kiêm người mẫu Berry (tên thật là Chun Ye Seo) đã đăng tải những bài viết kỳ lạ và những bức ảnh về tủ đồ của cô không biết do ai viết khiến người hâm mộ đặt ra nhiều câu hỏi. 

Đáp lại những thắc mắc của người hâm mộ những ngày vừa qua, chiều 17/8, trên trang cá nhân Instagram, Berry đã đăng tải bài viết tiết lộ rằng cô bị bắt cóc, bị hành hung và giam giữ trong 3 ngày khiến người hâm mộ và giới giải trí trong nước bàng hoàng. 

Vụ nữ người mẫu bị giam cầm, tra tấn dã man trong 3 ngày: Đã bắt được hung thủ bắt cóc - Ảnh 1

Vụ nữ người mẫu bị giam cầm, tra tấn dã man trong 3 ngày: Đã bắt được hung thủ bắt cóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là nội dung bài đăng trên Instagram của Berry 

“Xin chào mọi người, tôi là Chun Ye Seo, còn được gọi là Berry. Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người quan tâm và lo lắng khi gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Sự cố này xảy ra ngoài ý muốn của tôi và tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục sự cố. 

Ba ngày địa ngục đã trôi qua đối với tôi, nhưng tôi xin lỗi vì tôi không thể nói cho mọi người biết tất cả các tình huống vì mọi chuyện vẫn đang được giải quyết. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng thắc mắc của nhiều người trong thời gian qua điều có phần đúng

Khoảng 5h sáng ngày 13/8, tôi bị một đối tượng tấn công và hành hung, bắt giữ và lấy điện thoại di động của tôi. Kể từ lúc đó, các câu chuyện, bài đăng, trả lời tin nhắn và livestream (phát sóng trực tiếp) được đăng trên Instagram đều do hung thủ thực hiện. 

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 14/8, hung thủ đã dùng thớt gỗ đánh vào sau đầu tôi khi tôi không có khả năng tự vệ. Sau đó hắn bóp cổ và trói chân tay tôi cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Khi bức ảnh tôi đang cười được tải lên vào ngày 14/8, chân và tay tôi vẫn còn bị trói. Tôi không phải là người chia sẻ những hình ảnh đó. 

Sau khi thoát chết trong gang tấc, tôi đã đến đồn cảnh sát gần nhất và trình báo ngay lập tức và hiện thủ phạm đã bị bắt giữ. 

Tôi xin lỗi lần nữa vì đã làm mọi người lo lắng. Tôi sẽ thông tin với bạn sau khi tôi bình tĩnh lại và giải quyết xong mọi việc.

Berry không nói rõ liệu có quen biết hung thủ bắt cóc không, cũng như động cơ cho hành vi trái pháp luật của tên hung thủ này. Hiện tại, mọi bài viết và hình ảnh ảnh của Berry trên tài khoản Instagram có hơn 225.000 người theo dõi đã bị xóa toàn bộ ngoại trừ các bài viết tiết lộ thông báo về vụ bắt cóc.

Vụ nữ người mẫu bị giam cầm, tra tấn dã man trong 3 ngày: Đã bắt được hung thủ bắt cóc - Ảnh 3Vụ nữ người mẫu bị giam cầm, tra tấn dã man trong 3 ngày: Đã bắt được hung thủ bắt cóc - Ảnh 4

Vụ nữ người mẫu bị giam cầm, tra tấn dã man trong 3 ngày: Đã bắt được hung thủ bắt cóc - Ảnh 5
Berry được biết đến là người mẫu tạp chí kiêm streamer trên các nền tảng Twitch và AfreecaTV với  225.000 người theo dõi trên Instagram

Berry là nữ ca sĩ kiêm người mẫu trẻ tuổi tại Hàn Quốc. Cô được biết đến là người mẫu tạp chí kiêm streamer trên các nền tảng Twitch và AfreecaTV. Khi lấn sân sang làm streamer, người đẹp gặt hái được nhiều thành công, thu hút được lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cô từng bị phản ánh vì đăng tải nội dụng nhạy cảm. Nữ người mẫu từng vướng không ít lùm xùm với chồng cũ, bị chồng cũ bạo hành nhiều lần. Hiện cả hai đã chính thức ly hôn.          

 

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