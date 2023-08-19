“Xin chào mọi người, tôi là Chun Ye Seo, còn được gọi là Berry. Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người quan tâm và lo lắng khi gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Sự cố này xảy ra ngoài ý muốn của tôi và tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục sự cố.

Ba ngày địa ngục đã trôi qua đối với tôi, nhưng tôi xin lỗi vì tôi không thể nói cho mọi người biết tất cả các tình huống vì mọi chuyện vẫn đang được giải quyết. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng thắc mắc của nhiều người trong thời gian qua điều có phần đúng



Khoảng 5h sáng ngày 13/8, tôi bị một đối tượng tấn công và hành hung, bắt giữ và lấy điện thoại di động của tôi. Kể từ lúc đó, các câu chuyện, bài đăng, trả lời tin nhắn và livestream (phát sóng trực tiếp) được đăng trên Instagram đều do hung thủ thực hiện.

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 14/8, hung thủ đã dùng thớt gỗ đánh vào sau đầu tôi khi tôi không có khả năng tự vệ. Sau đó hắn bóp cổ và trói chân tay tôi cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Khi bức ảnh tôi đang cười được tải lên vào ngày 14/8, chân và tay tôi vẫn còn bị trói. Tôi không phải là người chia sẻ những hình ảnh đó.

Sau khi thoát chết trong gang tấc, tôi đã đến đồn cảnh sát gần nhất và trình báo ngay lập tức và hiện thủ phạm đã bị bắt giữ.



Tôi xin lỗi lần nữa vì đã làm mọi người lo lắng. Tôi sẽ thông tin với bạn sau khi tôi bình tĩnh lại và giải quyết xong mọi việc.