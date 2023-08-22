Lưu Diệc Phi 'đại náo' bìa tạp chí Ngũ đại nữ tháng 9 Kim Cửu, khoe thần thái chuẩn 'đại tỷ', hiếm đàn em nào sánh bằng

Sao quốc tế 22/08/2023 15:02

Trong loạt ảnh, nàng "Tiểu Long Nữ" - Lưu Diệc Phi gây bão với nhan sắc xinh đẹp cuốn hút, cùng thần thái sắc lẹm với tạo hình chuẩn "chị đại" hiếm có đàn em nào sánh bằng. 

Mới đây, loạt ảnh Lưu Diệc Phi trên bìa tạp chí Ngữ đại nữ tháng 9 Kim Cửu được đăng tải khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. 

Lưu Diệc Phi 'đại náo' bìa tạp chí Ngũ đại nữ tháng 9 Kim Cửu, khoe thần thái chuẩn 'đại tỷ', hiếm đàn em nào sánh bằng - Ảnh 1

Trong loạt ảnh, nàng "Tiểu Long Nữ" gây bão với nhan sắc xinh đẹp cuốn hút, cùng thần thái sắc lẹm với tạo hình chuẩn "chị đại" hiếm có đàn em nào sánh bằng. 

Lưu Diệc Phi 'đại náo' bìa tạp chí Ngũ đại nữ tháng 9 Kim Cửu, khoe thần thái chuẩn 'đại tỷ', hiếm đàn em nào sánh bằng - Ảnh 2

Tuy đã bước sang tuổi 35 nhưng có vẻ như vẻ ngoài của "cô cô" chẳng thay đổi nhiều. Gương mặt đẹp chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi luôn khiến công chúng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Lưu Diệc Phi 'đại náo' bìa tạp chí Ngũ đại nữ tháng 9 Kim Cửu, khoe thần thái chuẩn 'đại tỷ', hiếm đàn em nào sánh bằng - Ảnh 3

Netizen đã ngay lập tức để lại nhiều bình luận dành lời khen cho thần thái của Lưu Diệc Phi.

Được biết, kể từ khi vào nghề tới nay đã được 20 năm, nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi lúc nào cũng nằm trong Top những mỹ nhân hàng đầu Cbiz. 

Lưu Diệc Phi 'đại náo' bìa tạp chí Ngũ đại nữ tháng 9 Kim Cửu, khoe thần thái chuẩn 'đại tỷ', hiếm đàn em nào sánh bằng - Ảnh 4Lưu Diệc Phi 'đại náo' bìa tạp chí Ngũ đại nữ tháng 9 Kim Cửu, khoe thần thái chuẩn 'đại tỷ', hiếm đàn em nào sánh bằng - Ảnh 5

Trong showbiz cũng có không ít mỹ nhân được ví von là "tiểu Lưu Diệc Phi". Nổi bật nhất có thể kể đến Vương Sở Nhiên - nữ chính phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, gây bão thời gian gần đây. Tuy nhiên, vẻ ngoài của mỹ nữ trẻ tuổi này vẫn bị chê kém xa đàn chị. Dù hơn 12 tuổi nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi thực sự vượt xa Vương Sở Nhiên.

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