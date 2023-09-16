Đường Yên lộ tạo hình mới nhất trong Niệm Vô Song, nhan sắc ra sao mà gây xôn xao khắp cõi mạng?

Tạo hình mới nhất của Đường Yên trong phim Niệm Vô Song vừa được tiết lộ khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ loạt hình ảnh Đường Yên trong phim Niệm Vô Song vừa được tiết lộ. Có thể thấy, váy áo lộng lẫy, họa tiết cầu kỳ nhưng người hâm mộ nhận định, trang phục này rất dịu dàng, thanh thoát, phù hợp với vóc dáng của Đường Yên.

Thời gian đầu khi tham gia đoàn phim Niệm Vô Song, Đường Yên nhận nhiều chê bai về tạo hình lẫn trạng thái. Tuy nhiên sau khi người hâm mộ của cô bày tỏ ý kiến với đoàn làm phim thì nữ diễn viên đã được đổi sang những tạo hình khác đẹp và phù hợp hơn.

Đã từ rất lâu rồi, sau thời gian nghỉ sinh con và tập trung chăm sóc gia đình thì Đường Yên mới nhận lời tham gia đóng chính một bộ phim cổ trang.

Thời gian sắp tới, khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức màn tranh đấu cực gắt của dàn tiểu hoa 85. Hiện tại, phim của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đã quay xong và chờ ngày lên sóng. Trong khi đó Tương Tư Lệnh của Angelababy vẫn đang trong quá trình quay chụp.

Lần quay trở lại này, bạn diễn của cô là nam diễn viên Lưu Học Nghĩa, được nhận xét có diễn xuất tốt và ngoại hình khá tương xứng với nàng tiểu hoa 85. Trong phim, Đường Yên vào vai nữ chính Vô Song, một thiên thần nguyên sinh và triều đại mới của thế giới Tiên Hiệp.

Cô được phái xuống nhân gian để giải phong ấn Ma thần, đồng thời bảo vệ Tay trái của Thần khỏi tay của Chiến Quỷ tộc. Trong hành trình này, cô gặp nam chính Nguyên Trọng (Lưu Học Nghĩa), người đã giành được Tay trái của Thần và giúp tạo nên một thế hệ Thần mới ở nhân gian. Đây cũng là hành trình đấu tranh giữa Thiên thần và Chiến Quỷ tộc, vừa là cuộc tìm kiếm tình yêu và sự hy sinh của Vô Song để bảo vệ người mình yêu.

Loạt ảnh Đường Yên bị chó đuổi trên phim trường khiến dân tình cười nghiêng ngả Mới đây, loạt hình ảnh của Đường Yên và Lưu Học Nghĩa trên phim trường Niệm Vô Song đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-yen-lo-tao-hinh-moi-nhat-trong-niem-vo-song-nhan-sac-ra-sao-ma-gay-xon-xao-khap-coi-mang-617041.html