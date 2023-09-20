Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Kim Mạch trên tạp chí Super Elle số mới tháng 10. Theo đó, cô nàng gây ấn tượng với phong cách thời trang nổi loạn, cá tính, đầy màu sắc cùng mái tóc đánh rối. Nhiều khán giả vô cùng thích thú với sự biến hóa phong cách thời trang lần này của cô nàng.

Triệu Kim Mạch là một trong những gương mặt ngọt ngào trong dàn tiểu hoa lứa 10x. Cô nàng được nhận xét sở hữu nhiều đường nét giống với diễn viên Han Ga In của xứ Hàn. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn được đánh giá có thể biến hóa đa dạng ở các vai diễn.

Nàng tiểu hoa từng gây dấu ấn khi đóng Tình Đầu Ngây Ngô, Khởi Đầu, Linh Lung,… Đáng chú ý, bộ phim Khởi Đầu của Triệu Kim Mạch đã bùng nổi trên khắp Châu Á. Ngoài nội dung lôi cuốn, hấp dẫn, cô nàng được các nhà phê bình phim đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Gần đây, Triệu Kim Mạch gây chú ý khi tham gia dự án Giữa Cơn Bão Tuyết cùng với ‘em trai quốc dân’ Ngô Lỗi và được khán giả háo hức hóng đợi dự án lên sóng vì tương tác ngọt ngào của cả hai trên phim trường.

Trước đó, Triệu Kim Mạch từng là cái tên gây ồn ào ở thời điểm scandal của Ngô Diệc Phàm nổ ra. Cô từng 'bị' Ngô Diệc Phàm để ý, thậm chí tỏ ý 'cưa cẩm' nhưng cô luôn tìm cách né tránh, từ chối. Khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam, nhiều khán giả nói Triệu Kim Mạch thông minh, tỉnh táo để vượt qua cạm bẫy của showbiz.