Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất

Sao quốc tế 20/09/2023 19:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc 'nổi loạn' của Triệu Kim Mạch trên tạp chí Super Elle số mới nhất.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Kim Mạch trên tạp chí Super Elle số mới tháng 10. Theo đó, cô nàng gây ấn tượng với phong cách thời trang nổi loạn, cá tính, đầy màu sắc cùng mái tóc đánh rối. Nhiều khán giả vô cùng thích thú với sự biến hóa phong cách thời trang lần này của cô nàng.

Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 1Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 2Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 3Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 4Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 5Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 6Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 7Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 8Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 9Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 10Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 11Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 12Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 13Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 14

Triệu Kim Mạch là một trong những gương mặt ngọt ngào trong dàn tiểu hoa lứa 10x. Cô nàng được nhận xét sở hữu nhiều đường nét giống với diễn viên Han Ga In của xứ Hàn. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn được đánh giá có thể biến hóa đa dạng ở các vai diễn.

Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 15

Nàng tiểu hoa từng gây dấu ấn khi đóng Tình Đầu Ngây Ngô, Khởi Đầu, Linh Lung,… Đáng chú ý, bộ phim Khởi Đầu của Triệu Kim Mạch đã bùng nổi trên khắp Châu Á. Ngoài nội dung lôi cuốn, hấp dẫn, cô nàng được các nhà phê bình phim đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 16

Gần đây, Triệu Kim Mạch gây chú ý khi tham gia dự án Giữa Cơn Bão Tuyết cùng với ‘em trai quốc dân’ Ngô Lỗi và được khán giả háo hức hóng đợi dự án lên sóng vì tương tác ngọt ngào của cả hai trên phim trường.

Triệu Kim Mạch 'nổi loạn' với loạt ảnh trên tạp chí Super Elle số mới nhất - Ảnh 17

Trước đó, Triệu Kim Mạch từng là cái tên gây ồn ào ở thời điểm scandal của Ngô Diệc Phàm nổ ra. Cô từng 'bị' Ngô Diệc Phàm để ý, thậm chí tỏ ý 'cưa cẩm' nhưng cô luôn tìm cách né tránh, từ chối. Khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam, nhiều khán giả nói Triệu Kim Mạch thông minh, tỉnh táo để vượt qua cạm bẫy của showbiz.

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Mới đây, vào ngày hội chiêu thương của Tencent, đoàn phim Giữa Cơn Bão Tuyết đã tung poster mới của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Tuy nhiên, qua một điểm trên poster, nhiều khán giả lo sợ bộ phim sẽ ngược tơi tả hoặc kết thúc không có hậu như nhiều dự án lên sóng gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Kim Mạch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Netizen lo sợ Giữa Cơn Bão Cơn Bão Tuyết sẽ 'ngược tơi tả' qua một điểm trên poster mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch

Không còn khung cảnh lãng mạn, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch 'cực ngầu' trong loạt ảnh đóng máy của Giữa Cơn Bão Tuyết

Không còn khung cảnh lãng mạn, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch 'cực ngầu' trong loạt ảnh đóng máy của Giữa Cơn Bão Tuyết

Màn nắm tay 'cực tình' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch trong Giữa Cơn Bão Tuyết gây sốt cộng đồng mạng

Màn nắm tay 'cực tình' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch trong Giữa Cơn Bão Tuyết gây sốt cộng đồng mạng

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhìn nhau 'cực tình' khiến netizen 'quắn quéo' trong poster đầu tiên của Giữa Cơn Bão Tuyết

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch cùng khoe nhan sắc 'chất lượng' ở trời Tây khi quay Giữa Cơn Bão Tuyết

Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch cùng khoe nhan sắc 'chất lượng' ở trời Tây khi quay Giữa Cơn Bão Tuyết

Không còn là đồn đoán, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã bay đến Phần Lan để quay bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết

Không còn là đồn đoán, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã bay đến Phần Lan để quay bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 26 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau