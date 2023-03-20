Màn nắm tay 'cực tình' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch trong Giữa Cơn Bão Tuyết gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, khoảnh khắc hậu trường đầy tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch với màn nắm tay ngọt ngào gây sốt mạng xã hội.
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Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính đã khai máy tại Phần Lan. Chính vì thế, mọi hình ảnh liên quan đến hậu trường phim của các nhân vật luôn được công chúng quan tâm.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường đầy tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Theo đó, cặp đôi xuất hiện trong tạo hình đầy giản dị trẻ trung. Đặc biệt, cả hai khiến cộng đồng mạng rần rần ‘quắn quéo’ với màn nắm tay đầy tình cảm. Có thể thấy, ngoài visual ‘trai xinh gái đẹp’, cặp đôi còn ghi điểm với màn tương tác vô cùng ăn ý, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.
Trước đó, khi đoàn phim tung poster đầu tiên của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch, nhiều khán giả đã không giấu được sự phấn khích trước phản ứng hóa học vô cùng bùng nổ của cặp đôi. Đặc biệt ánh mắt thâm tình của Ngô Lỗi khi nhìn về phía bạn diễn cũng khiến dân tình đều không khỏi “quắn quéo” và rung động.
Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương Và Ân Quả. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.