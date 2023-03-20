Màn nắm tay 'cực tình' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch trong Giữa Cơn Bão Tuyết gây sốt cộng đồng mạng

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính đã khai máy tại Phần Lan. Chính vì thế, mọi hình ảnh liên quan đến hậu trường phim của các nhân vật luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường đầy tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Theo đó, cặp đôi xuất hiện trong tạo hình đầy giản dị trẻ trung. Đặc biệt, cả hai khiến cộng đồng mạng rần rần ‘quắn quéo’ với màn nắm tay đầy tình cảm. Có thể thấy, ngoài visual ‘trai xinh gái đẹp’, cặp đôi còn ghi điểm với màn tương tác vô cùng ăn ý, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.