Huỳnh Tông Trạch gây xôn xao khi bí mật có con trai với mỹ nhân kém 18 tuổi?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ trước thông tin nam tài tử TVB đình đám Huỳnh Tông Trạch đã bí mật qua lại, thậm chí có con với mỹ nhân Vạn Tử Lân. Người đẹp sinh năm 1998 kém Huỳnh Tông Trạch tận 18 tuổi.

Cụ thể, bài viết của một blogger cho biết vợ Huỳnh Tông Trạch là ‘Già Ly Tương’, hiện 2 người đã có với nhau 1 đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Được biết, vai diễn Già Ly Tương trong phim Chung Cư Tình Yêu 5 do nữ diễn viên Vạn Tử Lân đảm nhận. Huỳnh Tông Trạch cũng từng tham gia trong dự án này.

Thông tin này hiện đã dẫn đầu từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo với vô số lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Thế nhưng người đăng tải thông tin này không đưa ra được bất cứ hình ảnh hay thông tin nào làm bằng chứng. Giữa ồn ào tin đồn, phía mỹ nhân Vạn Tử Lân cũng đã lên tiếng phủ nhận hẹn hò và còn khẳng định không quen biết ‘Huỳnh tiên sinh’.

Huỳnh Tông Trạch là 1 trong những nam diễn viên được TVB lăng - xê thành công ở giai đoạn hoàng kim của hãng phim. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như: Mẹ Chồng Khó Tính, Sức Mạnh Tình Thân, Sóng Gió Gia Tộc,…

Trong quá khứ, nam tài tử từng hẹn hò mỹ nhân hạng A Hồ Hạnh Nhi, người mẫu Nhật Jun và dính lùm xùm tình ái với hot girl Ông Hiểu Quân, 1 cô gái trẻ không rõ danh tính kém tận 20 tuổi,… Ở tuổi 43, chuyện Huỳnh Tông Trạch chưa tuyên bố kết hôn mà đã bí mật có con cũng là điều bình thường. Thế nhưng, việc nam tài tử vướng nghi vấn với Vạn Tử Lân mới là điều khiến công chúng tò mò bàn tán.

Trong khi đó, Vạn Tử Lân chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2017. Cô bắt đầu được khán giả chú ý đến nhờ vai diễn trong Chung Cư Tình Yêu 5 (2020). Cách đây 3 năm, Vạn Tử Lân gây chú ý vì thông tin và hình ảnh hẹn hò cùng nam diễn viên Khuất Sở Tiêu (từng thủ vai Ngũ A Ca trong Hậu Cung Như Ý Truyện). Cả hai bị khui hình ảnh lái mô tô, đi chùa, hẹn hò với những khoảnh khắc thân mật. Tuy nhiên, phía đàng trai đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn hẹn hò.