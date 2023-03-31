Huỳnh Tông Trạch hé lộ mẹ đã đuổi nhiều bạn gái vì lý do không ngờ này

Sao quốc tế 31/03/2023 18:45

Tài tử Hong Kong - Huỳnh Tông Trạch vẫn độc thân ở tuổi 42 bởi vì mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống tình cảm.

Ở tuổi 42, tài tử Huỳnh Tông Trạch vẫn duy trì được độ sức hút trong nghệ thuật. Anh lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đạt được thành công nhất định. Tuy giàu có và thành công, Huỳnh Tông Trạch vẫn lẻ bóng.

 

Diễn viên 42 tuổi dường như chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống độc thân. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Đài phát thanh Thương mại Hong Kong, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ rất bận rộn với công việc và có nhiều bạn bè nên không cảm thấy cô đơn. 

“Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ kết hôn ở độ tuổi nào hay có bao nhiêu con. Mẹ cũng chưa bao giờ hối thúc tôi kết hôn”, nam tài tử chia sẻ.

Huỳnh Tông Trạch hé lộ mẹ đã đuổi nhiều bạn gái vì lý do không ngờ này - Ảnh 1

Chính vì vật, trong những năm qua, dù nhiều bạn bè đã ổn định cuộc sống hôn nhân, Huỳnh Tông Trạch không cảm thấy ghen tị, chưa muốn bắt đầu xây dựng gia đình riêng. Tuy nhiên, Huỳnh Tông Trạch tiết lộ mẹ khá khó tính trong việc chọn con dâu. “Bạn muốn làm bạn gái của tôi ư? Bạn phải qua được 'ải' của mẹ tôi trước. Tôi không biết mẹ tôi đã đuổi bao nhiêu cô gái đi rồi”.

Nhiều người cho rằng, Huỳnh Tông Trạch chưa có bạn gái vì mẹ khó tính và tiêu chuẩn của tài tử quá cao. Trước đó, Huỳnh Tông Trạch từng chia sẻ cô gái anh yêu cần đáp ứng 3 điều: chấp nhận anh ưu tiên bạn bè hơn, không quá đeo bám và không buồn khi anh vướng tin đồn hẹn hò với người khác.

Huỳnh Tông Trạch hé lộ mẹ đã đuổi nhiều bạn gái vì lý do không ngờ này - Ảnh 2

Sau mối tình 8 năm với Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch có mối tình ngắn ngủi với Vanessa Yeung (người mẫu Hong Kong) và Jun (người mẫu Nhật Bản). Anh cũng vướng vài tin đồn hẹn hò nhưng đều phủ nhận.

Gần đây, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ về mối quan hệ với bạn gái cũ Hồ Hạnh Nhi sau khi chia tay. Anh nhắc đến người đẹp Hong Kong với tâm trạng thoải mái, không né tránh.

Tài tử TVB cho biết vẫn giữ liên lạc với nữ diễn viên. Vào mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết, anh đều gửi lời chúc mừng đến Hồ Hạnh Nhi và gia đình cô. Khi được hỏi có muốn tái hợp tác với bạn gái cũ trên màn ảnh hay không, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ bản thân anh "không vấn đề". Tuy nhiên, theo nam diễn viên, việc này khó thành vì Hồ Hạnh Nhi đã có chồng con.

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