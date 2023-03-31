Lý do Dương Mịch vẫn độc thân, không còn hứng thú yêu đương ở tuổi 37

Sao quốc tế 31/03/2023 16:45

Dương Mịch nổi bật với mái tóc đỏ rực trên tạp chí Marie Claire NOW Spring 2023 được đăng tải trên Sina vào ngày 30/3. Đồng thời, nữ diễn viên có nhiều chia sẻ về đời sống riêng tư và bày tỏ quan niệm tình yêu nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Marie Claire NOW China, Dương Mịch khẳng định đang độc thân trong buổi phirng vấn. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ hiện tại "bản thân không có hứng thú yêu đương".

Theo Dương Mịch, trước đây, cô rất mong đợi chuyện hẹn hò. Nhưng bây giờ, nữ diễn viên không để tâm. Chia sẻ về nguyên nhân thay đổi, Dương Mịch chia sẻ hàng ngày cô có quá nhiều việc phải làm. Khối lượng và cường độ cao đến mức nữ nghệ sĩ không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Lý do Dương Mịch vẫn độc thân, không còn hứng thú yêu đương ở tuổi 37 - Ảnh 1

Ngoài ra, Dương Mịch cũng cho biết bản thân đang tận hưởng trạng thái độc thân. Việc không ở trong mối quan hệ tình cảm giúp cô tránh được gánh nặng tâm lý.

"Tình yêu là sự suy đoán về cảm xúc. Điều này làm tôi mệt mỏi khi phải lệ thuộc vào tâm tình của người khác để cư xử. Thời gian với tôi quý báu lắm. Tôi muốn khi rảnh có thể làm điều bản thân muốn hơn là chơi trò đoán tâm tư, nguyện vọng với một người đàn ông", Dương Mịch chia sẻ.

Lý do Dương Mịch vẫn độc thân, không còn hứng thú yêu đương ở tuổi 37 - Ảnh 2Lý do Dương Mịch vẫn độc thân, không còn hứng thú yêu đương ở tuổi 37 - Ảnh 3Lý do Dương Mịch vẫn độc thân, không còn hứng thú yêu đương ở tuổi 37 - Ảnh 4

Dương Mịch là tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây, cô đóng Hộc Châu phu nhân, Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ, Định luật 80/20 của tình yêu.

Là sao nữ hàng đầu Trung Quốc, đời sống tình cảm của Dương Mịch nhận được sự quan tâm. Cô được nhận xét là nữ diễn viên có đường tình duyên lận đận. Người đẹp từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lưu Khải Uy. Họ đổ vỡ vào năm 2018 vì xa cách và tài tử Hong Kong vướng scandal ngoại tình với Vương Âu.

Trong 5 năm nay gần đây, Dương Mịch làm việc vô cùng chăm chỉ. Không chỉ thường xuyên đóng phim, cô còn thường xuyên tham gia nhiều sự kiện, chương trình. Dù nhiều lần bị gia đình chồng cũ ngầm chỉ trích bỏ bê con gái, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn âm thầm chịu đựng. Dương Mịch thường bị bắt gặp đang có mặt tại Hồng Kông. Thông qua hành lý cô mang đến, nhiều người cho rằng cô đang chủ động đi thăm con gái sau một thời gian dài bận rộn.

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