Huỳnh Tông Trạch bị 'tóm sống' khi hành động thân mật với nữ diễn viên này

Sao quốc tế 16/05/2023 17:43

Tài tử TVB - Huỳnh Tông Trạch bị nghi ngờ nảy sinh tình cảm với nữ diễn viên Trương Tiểu Uyển khi cùng ghi hình show thực tế.

Vào ngày 16/5, HK01 đưa tin, Huỳnh Tông TrạchTrương Tiểu Uyển cùng quay show truyền hình thực tế ở Nam Kinh (Trung Quốc). Ở hậu trường, cả hai có nhiều hành động thân mật bị cho là trên mức đồng nghiệp. Nam diễn viên đã chủ động gần gũi, không để Trương Tiểu Uyển động tay vào bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Trương Tiểu Uyển cũng không né tránh cử chỉ thân thiết của tài tử Hong Kong.

Điều này làm dấy lên nghi vấn Huỳnh Tông Trạch và Trương Tiểu Uyển nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc chung. Hiện, nam diễn viên chưa đưa ra phản hồi về tin tình ái.

Huỳnh Tông Trạch bị 'tóm sống' khi hành động thân mật với nữ diễn viên này - Ảnh 1Huỳnh Tông Trạch bị 'tóm sống' khi hành động thân mật với nữ diễn viên này - Ảnh 2Huỳnh Tông Trạch bị 'tóm sống' khi hành động thân mật với nữ diễn viên này - Ảnh 3

Trước đó, Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng đào hoa. Anh sở hữu danh sách dài những người tình chớp nhoáng, đặc biệt là các nghệ sĩ nữ như Trần Gia Hoàn, Nghê Thần Hy, Trương Hy Văn, Dư Hương Ngưng, Trương Sa Sa. Cuộc tình tốn nhiều giấy mực truyền thông nhất của nam diễn viên là với Hồ Hạnh Nhi. Họ hẹn hò từ năm 2005 và tan vỡ vào năm 2012. Sau chia tay Hồ Hạnh Nhi, anh nhiều lần vướng tin đồn tình ái mới nhưng vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp để gắn bó lâu dài.

Ở tuổi 43, Huỳnh Tông Trạch chưa kết hôn. Anh là một trong những quý ông độc thân đắt giá, được yêu thích nhất showbiz Hong Kong. Trên HK01, nam diễn viên cho biết đối với chuyện hôn nhân không cưỡng cầu hay đưa ra tiêu chuẩn nhất định dành cho bạn đời.

Huỳnh Tông Trạch bị 'tóm sống' khi hành động thân mật với nữ diễn viên này - Ảnh 4

 

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Mẹ chồng nàng dâu, Sóng gió gia tộc, Bảo vệ nhân chứng, Tiềm hành truy kích. Những năm gần đây, anh chuyển hướng phát triển ở Đại lục nhưng chưa để lại dấu ấn. Từ năm 2021, anh trở lại Hong Kong và tái hợp tác với TVB trong dự án như Bằng chứng thép 5, Phi hổ 3, Liêm chính thư kích.

Còn Trương Tiểu Uyển sinh năm 1994. Cô tốt nghiệp khoa Nhạc kịch của Học viện Múa Bắc Kinh. Trương Tiểu Uyển từng tham gia diễn xuất trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tân Sở Lưu Hương, Tôi thích em, Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm...

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