Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa vội kết hôn dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò

Sao quốc tế 17/12/2022 20:30

Trải qua nhiều mối tình khiến công chúng bàn tán xôn xao, tài tử 42 tuổi - Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa có ý định “yên bề gia thất”.

Huỳnh Tông Trạch đã có một sự nghiệp thăng hoa khi anh phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình ở cả Trung Quốc và Hong Kong. Năm nay, Huỳnh Tông Trạch có hai bộ phim lên sóng là Bằng chứng thép 5 và Liêm chính thư kích.

 

Sắp bước sang tuổi 43 nhưng Huỳnh Tông Trạch chia sẻ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh muốn tập trung phát triển công danh sự nghiệp trong lúc còn trẻ. Nam diễn viên khẳng định đang vui vẻ với cuộc sống độc thân sau những lần hợp tan. Theo tài tử Hong Kong, đối với hôn nhân anh không có kế hoạch cũng không có khao khát. Anh không muốn đưa bản thân vào khuôn khổ khi chưa tự nguyện.

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Huỳnh Tông Trạch cũng không sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để vun vén tổ ấm trong thời điểm hiện tại. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không lên kế hoạch khi nào lập gia đình, khi nào có con và có bao nhiêu đứa con. Tôi lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân nên không có trải nghiệm tình cảm đầy đủ như người khác. Có lẽ vì vậy mà hôn nhân đối với tôi không quá quan trọng. Tôi cũng không có ước muốn sở hữu cho bản thân một gia đình lý tưởng. Với chuyện cưới xin, tôi phó mặc cho số phận".

Huỳnh Tông Trạch cho biết gia đình cũng không hối thúc anh kết hôn vì cho rằng nam diễn viên đã trưởng thành, tự ý thức về cuộc sống của mình. Thay vì yêu đương, anh tìm kiếm niềm vui qua việc nuôi dưỡng mối quan hệ với các chiến hữu lâu năm trong giới như Ngô Trác Hy hay Lâm Phong. Tài tử cho biết đời tư của anh buồn chán, không ăn chơi tiệc tùng và có nhiều người đẹp vây quanh như trong suy nghĩ của công chúng.

Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa vội kết hôn dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò - Ảnh 2Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa vội kết hôn dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò - Ảnh 3

Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng đào hoa. Anh sở hữu danh sách dài những người tình chớp nhoáng, đặc biệt là các nghệ sĩ nữ như Trần Gia Hoàn, Nghê Thần Hy, Trương Hy Văn, Dư Hương Ngưng, Trương Sa Sa. Cuộc tình tốn nhiều giấy mực truyền thông nhất của nam diễn viên là với Hồ Hạnh Nhi. Họ hẹn hò từ năm 2005 và tan vỡ vào năm 2012.

Gần đây nhất, những bức ảnh Huỳnh Tông Trạch đang dùng bữa với một người đẹp tóc dài tại nhà hàng của anh đã được ghi lại. Trong suốt thời gian bữa ăn, cả hai tỏ ra rất vui vẻ - thưởng thức đồ ăn của mình với một chai rượu vang đỏ. Cuộc hẹn hò diễn ra vài ngày sau khi Huỳnh Tông Trạch giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Liên hoan New York cho vai diễn trong The Impossible 3. 

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