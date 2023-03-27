Đây không phải lần đầu tài tử Huỳnh Tông Trạch nhận về các phản hồi tiêu cực vì hành vi kém duyên của mình với bạn diễn nữ.

Mới đây, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Định Hân đã có màn tái ngộ trong một bộ phim mới, khiến khán giả không khỏi mừng rỡ khi đã lâu cặp đôi không có dự án chung nào. Tuy nhiên, hành động của tài tử họ Huỳnh ngày trong buổi quảng bá tác phẩm mới lại nhận về nhiều phản ứng tiêu cực.

Theo đó, khi xuất hiện trong sự kiện tuyên truyền phim mới vào ngày 25/3 vừa qua, Hồ Định Hân đã diện một thiết kế quyến rũ với phần ngực khoét sâu nhưng không hề phản cảm. Khi này, Huỳnh Tông Trạch ngay trước ống kính đã đưa mắt nhìn thẳng vào vòng một của nữ đồng nghiệp và nói rằng hôm nay cô ăn mặc gợi cảm quá, làm cho anh không thể không ngắm nhìn.

Trước hành động có phần sỗ sàng của bạn diễn, Hồ Định Hân đã khá sững sờ nhưng nhanh chóng đưa tay che đi phần ngực áo của mình. Dẫu vậy, Huỳnh Tông Trạch vẫn tiếp tục đùa dai, anh nói thêm: "Chỉ bạn bè mới có thể làm thế với nhau thôi".

Được biết, đây không phải lần đầu mà Huỳnh Tông Trạch có động thái kém duyên với một đồng nghiệp nữ. Trước đó, anh từng mời Hồ Định Hân đến dự khai trương nhà hàng của mình nhưng lại yêu cầu cô phải diện trang phục xẻ sâu với lý do: "Giá càng cao thì Hân phải mặc đồ khoét càng sâu đấy!".

Khỏi phải nói, hành động của Huỳnh Tông Trạch đã nhanh chóng thu về loạt ý kiến tiêu cực từ công chúng. Dù cả nam diễn viên lẫn Hồ Định Hân vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên, nhưng khán giả vẫn giữ thái độ cứng rắn, yêu cầu anh phải đưa ra câu trả lời thích đáng.

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