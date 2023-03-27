Huỳnh Tông Trạch khiến khán giả nổi giận khi công khai 'quấy rối' Hồ Định Hân

Sao quốc tế 27/03/2023 11:02

Đây không phải lần đầu tài tử Huỳnh Tông Trạch nhận về các phản hồi tiêu cực vì hành vi kém duyên của mình với bạn diễn nữ.

Mới đây, Huỳnh Tông TrạchHồ Định Hân đã có màn tái ngộ trong một bộ phim mới, khiến khán giả không khỏi mừng rỡ khi đã lâu cặp đôi không có dự án chung nào. Tuy nhiên, hành động của tài tử họ Huỳnh ngày trong buổi quảng bá tác phẩm mới lại nhận về nhiều phản ứng tiêu cực.

Huỳnh Tông Trạch khiến khán giả nổi giận khi công khai 'quấy rối' Hồ Định Hân - Ảnh 1

Theo đó, khi xuất hiện trong sự kiện tuyên truyền phim mới vào ngày 25/3 vừa qua, Hồ Định Hân đã diện một thiết kế quyến rũ với phần ngực khoét sâu nhưng không hề phản cảm. Khi này, Huỳnh Tông Trạch ngay trước ống kính đã đưa mắt nhìn thẳng vào vòng một của nữ đồng nghiệp và nói rằng hôm nay cô ăn mặc gợi cảm quá, làm cho anh không thể không ngắm nhìn.

Huỳnh Tông Trạch khiến khán giả nổi giận khi công khai 'quấy rối' Hồ Định Hân - Ảnh 2Huỳnh Tông Trạch khiến khán giả nổi giận khi công khai 'quấy rối' Hồ Định Hân - Ảnh 3

Trước hành động có phần sỗ sàng của bạn diễn, Hồ Định Hân đã khá sững sờ nhưng nhanh chóng đưa tay che đi phần ngực áo của mình. Dẫu vậy, Huỳnh Tông Trạch vẫn tiếp tục đùa dai, anh nói thêm: "Chỉ bạn bè mới có thể làm thế với nhau thôi".

Được biết, đây không phải lần đầu mà Huỳnh Tông Trạch có động thái kém duyên với một đồng nghiệp nữ. Trước đó, anh từng mời Hồ Định Hân đến dự khai trương nhà hàng của mình nhưng lại yêu cầu cô phải diện trang phục xẻ sâu với lý do: "Giá càng cao thì Hân phải mặc đồ khoét càng sâu đấy!".

Huỳnh Tông Trạch khiến khán giả nổi giận khi công khai 'quấy rối' Hồ Định Hân - Ảnh 4

Khỏi phải nói, hành động của Huỳnh Tông Trạch đã nhanh chóng thu về loạt ý kiến tiêu cực từ công chúng. Dù cả nam diễn viên lẫn Hồ Định Hân vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên, nhưng khán giả vẫn giữ thái độ cứng rắn, yêu cầu anh phải đưa ra câu trả lời thích đáng.

Huỳnh Tông Trạch sẵn sàng hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, nhưng lo ngại một vấn đề 'bất khả kháng'

Huỳnh Tông Trạch sẵn sàng hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, nhưng lo ngại một vấn đề 'bất khả kháng'

Dù là người yêu cũ từ nhiều năm trước, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Tông Trạch Hồ Định Hân sao Hoa ngữ sao Hong Kong sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Tông Trạch sẵn sàng hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, nhưng lo ngại một vấn đề 'bất khả kháng'

Huỳnh Tông Trạch sẵn sàng hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, nhưng lo ngại một vấn đề 'bất khả kháng'

Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng

Cảnh tình cảm của Huỳnh Tông Trạch và Thái Tư Bối gây tranh cãi khắp cõi mạng

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ

Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa vội kết hôn dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò

Huỳnh Tông Trạch vẫn chưa vội kết hôn dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò

'Nam thần lăng nhăng số 1 TVB' Huỳnh Tông Trạch giao phó tình yêu cho số phận

'Nam thần lăng nhăng số 1 TVB' Huỳnh Tông Trạch giao phó tình yêu cho số phận

Huỳnh Tông Trạch hít thở khó khăn, cả người đau nhức khi bị bạch tuộc siết cổ trong Bằng Chứng Thép 5

Huỳnh Tông Trạch hít thở khó khăn, cả người đau nhức khi bị bạch tuộc siết cổ trong Bằng Chứng Thép 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 21 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 23 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 40 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục