Hà Hoằng San đóng cặp với đàn em kém 10 tuổi nhưng vẫn được khen vì điều này

Đóng vai nữ "tổng tài" ở tuổi ngoài 30 nhưng Hà Hoằng San vẫn gây thích thú với nhan sắc trẻ đẹp, không khác gì nữ sinh. So với thời đóng Mai tần trong Như Ý Truyện, nữ diễn viên không khác gì mấy.

Trong 25 Giờ Yêu , Hà Hoằng San thủ vai An Nhiên - cô giám đốc điều hành một công ty game vô cùng lạc quan, trải qua 3 năm trời thua lỗ đến sắp phá sản nhưng cô vẫn có niềm tin vực dậy mãnh liệt.

Ngoài ra, Hà Hoằng San đóng cặp với đàn em kém 10 tuổi Đổng Tư Thành trong 25 Giờ Yêu. Chàng idol 9X thủ vai Ngôn Việt - một nhân vật lồng tiếng năng động, nhiệt huyết, đến bên An Nhiên để giúp cô có thêm động lực để thay đổi.

Đứng cạnh nhau, Hà Hoằng San và Đổng Tư Thành được khen đẹp đôi, không hề bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch tuổi tác. Thêm vào đó, sự khác biệt về chiều cao của 2 diễn viên chính cũng được chú ý, khi Hà Hoằng San trông dễ thương, nhỏ nhắn cạnh đàn em.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng Hà Hoằng San đang đi vào con đường của Đàm Tùng Vận, là trường hợp gương mặt "mãi không thể lớn" và khó thể hiện các dạng vai trưởng thành.

Nhờ thành công của vai Mai tần Bạch Nhị Cơ. Mặc dù không phải là diễn viên mới, nhưng có thể nói, phải từ vai diễn này, Hà Hoằng San mới thật sự tỏa sáng và chính thức trở thành nữ diễn viên được săn đón nhiều trong thời gian gần đây. Ít ai biết được, trước đó Hà Hoằng San đã chật vật với nghiệp diễn gần 10 năm.

Ngoài thời gian đóng phim, hoạt động nghệ thuật, Hà Hoằng San cũng rất thích đi du lịch đây đó và thích chụp những bức ảnh đẹp. Hà Hoằng San đã đăng tải rất nhiều hình ảnh do chính tay cô chụp trên trang Weibo của mình. Một số tin đồn cho rằng, gia đình của Hà Hoằng San rất có điều kiện.