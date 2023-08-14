Chị gái Coco Lee lên tiếp sau khi bị tung bằng chứng tham lam, lợi dụng em gái

Tại tang lễ của nữ ca sĩ hồi cuối tháng 7, Nancy Lee tiếp tục công kích doanh nhân Bruce Rockowitz. Trong tang lễ, Nancy khóc lóc và gào lớn tố Bruce Rockowitz hại chết em gái. Bruce và 2 con riêng của anh cũng có mặt tại tang lễ. Sau đó, Bruce phải lên tiếng giải thích: "Tôi hoàn toàn không liên quan tới cái chết của vợ".

Sau khi Coco Lee qua đời, chị gái Coco Lee liên tục chỉ trích chồng cô, doanh nhân Bruce Rockowitz, gây nhiều đau khổ cho giọng ca nổi tiếng. Nancy tiết lộ, doanh nhân Bruce Rockowitz muốn thay đổi di chúc của em gái cô, đối xử tệ bạc với Coco Lee, chiếm giữ bộ sưu tập thời trang cao cấp của giọng ca nổi tiếng và thực chất là đại gia "rởm".

Trước tang lễ của, Bruce cũng đưa ra tuyên bố làm rõ tình trạng hôn nhân giữa anh và Coco Lee. Chồng cũ của Coco giải thích rằng, các thông tin trôi nổi trên mạng phần lớn không chính xác. Ông chỉ trích hành vi xâm phạm quyền riêng tư của cộng đồng mạng với bản thân cũng như gia đình.

Tuy nhiên, trong tuyên bố, Bruce nhấn mạnh, ông và Coco luôn duy trì tài chính riêng từ khi kết hôn. Bruce cũng nói thêm rằng ông đã thuê luật sư để có thêm hành động pháp lý và buộc những cư dân mạng tung tin đồn hay có bình luận ác ý phải chịu trách nhiệm.

Theo di chúc của Coco Lee, nữ ca sĩ muốn để lại toàn bộ tài sản cho mẹ ruột khi mất. Nancy tiết lộ, từ khi em gái qua đời, cô và gia đình rất đau lòng, chưa thể nguôi ngoai thương nhớ. Nancy cũng khẳng định không muốn hưởng tài sản của em gái.

Coco Lee có 2 người chị gái. Mẹ nữ ca sĩ hiện đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe suy kiệt sau cú sốc con gái qua đời. Trong những năm qua, ngoài chồng, mẹ và 2 chị gái là người thân duy nhất của giọng ca xứ hương cảng.

Ngày 11/8, một đoạn ghi âm được cho là của Coco Lee bất ngờ bị tung lên mạng xã hội. Trong đó, nữ ca sĩ quá cố có cuộc nói chuyện gay gắt với chị gái Nancy Lee. Cô gọi Nancy là người không có trái tim, tham lam, vô trách nhiệm vì muốn sống trong căn nhà sang trọng nhưng không muốn bỏ tiền. Coco Lee khẳng định bản thân phải chi trả toàn bộ chi phí.

Ngay khi đoạn ghi âm này xuất hiện trên mạng, Nancy bị chỉ trích dữ dội. Ngày 13/8, Nancy lên tiếng giải thích trên trang cá nhân: "Suốt mùa hè khó khăn này, tôi đã phải nói lời tạm biệt với người em gái yêu dấu, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau".

Cô phủ nhận các thông tin trong đoạn ghi âm và khẳng định, bản thân không bao giờ "mơ tưởng" tới tài sản của em gái, hay đối xử tệ bạc với Coco Lee. Ngoài ra, Nancy Lee yêu cầu cộng đồng mạng và các trang báo ngừng phát tán các thông tin không chính xác. Chị gái của Coco Lee muốn nhờ cơ quan chức năng và pháp luật để bảo vệ bản thân.