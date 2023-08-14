Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim!

Sao quốc tế 14/08/2023 13:34

Thông tin người đẹp Avika Gor đã đến Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả và người hâm mộ yêu mến bộ phim truyền hình dài tập 'Cô dâu 8 tuổi'.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Mai vừa đăng tải loạt hình ảnh tham gia sự kiện cùng con trai Tony Nguyễn thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Đáng chú ý, tại đây, "nữ hoàng ảnh lịch" đã có dịp gặp gỡ và chụp ảnh cùng Avika Gor - nàng Anandi của phim "Cô dâu 8 tuổi". Thông tin người đẹp Avika Gor đã đến Việt Nam nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả yêu mến bộ phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8 tuổi".

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 1

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 2
Thông tin người đẹp Avika Gor đã đến Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả và người hâm mộ yêu mến bộ phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8 tuổi"

Avika Gor (sinh ngày 30/6/1997) là nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Ấn Độ. Cô được biết đến với vai diễn Anandi (lúc nhỏ) trong phim truyền hình "Cô dâu 8 tuổi" - bộ phim từng một thời "làm mưa làm gió" trên màn ảnh trong nước lẫn châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Với gần 2.500 tập được phát sóng, bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" đã lập kỷ lục, trở thành bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ và đem lại cho Avika Gor các giải thưởng quan trọng như Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Diễn viên được yêu thích nhất,… Tại Việt Nam, "Cô dâu 8 tuổi" cũng lập kỷ lục khi được phát sóng tới 1.224 tập và trở thành bộ phim truyền hình dài tập nhất được phát trên sóng truyền hình Việt.   

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 3

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 4
Avika Gor (11 tuổi) và "chồng" trên màn ảnh của cô

Được biết, nữ diễn viên Avika Gor có mặt tại Việt Nam để tham dự một số sự kiện của Lễ hội Chào Việt Nam 2023 (Namaste Vietnam Festival 2023). Lễ hội Chào Việt Nam 2023 diễn ra từ ngày 12 - 17/8 tại ba địa phương phía Nam Việt Nam với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Ấn Độ đặc sắc.

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 5

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 6

Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim! - Ảnh 7
Avika Gor rất được nhiều khán giả và người hâm mộ Việt Nam yêu mến

Cách đây nhiều năm, Avika Gor cũng từng đến Việt Nam vào tháng 12/2014 trong vai trò là diễn viên của bộ phim truyền hình "Cô dâu 8 tuổi". Tham dự Lễ hội Chào Việt Nam 2023 lần này, không chỉ có Avika Gor mà còn có nhiều ngôi sao trong ngành giải trí của Ấn Độ như: Anupam Kher, Yuvika Chaudhary, Hansal Mehta, Herman Dsouz…

 

 

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Từ khóa:   Diễn viên Avika Gor Cô dâu 8 tuổi Avika Gor đến Việt Nam

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