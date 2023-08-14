Nữ diễn viên chính 'Cô dâu 8 tuổi' đến Việt Nam, người hâm mộ rần rần hứa cày phim!

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Mai vừa đăng tải loạt hình ảnh tham gia sự kiện cùng con trai Tony Nguyễn thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Đáng chú ý, tại đây, "nữ hoàng ảnh lịch" đã có dịp gặp gỡ và chụp ảnh cùng Avika Gor - nàng Anandi của phim " Cô dâu 8 tuổi ". Thông tin người đẹp Avika Gor đã đến Việt Nam nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả yêu mến bộ phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8 tuổi".

Thông tin người đẹp Avika Gor đã đến Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả và người hâm mộ yêu mến bộ phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8 tuổi"

Avika Gor (sinh ngày 30/6/1997) là nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Ấn Độ. Cô được biết đến với vai diễn Anandi (lúc nhỏ) trong phim truyền hình "Cô dâu 8 tuổi" - bộ phim từng một thời "làm mưa làm gió" trên màn ảnh trong nước lẫn châu Á, trong đó có Việt Nam.

Với gần 2.500 tập được phát sóng, bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" đã lập kỷ lục, trở thành bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ và đem lại cho Avika Gor các giải thưởng quan trọng như Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Diễn viên được yêu thích nhất,… Tại Việt Nam, "Cô dâu 8 tuổi" cũng lập kỷ lục khi được phát sóng tới 1.224 tập và trở thành bộ phim truyền hình dài tập nhất được phát trên sóng truyền hình Việt.