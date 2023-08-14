'Ân Giao' Trần Mục Trì bất ngờ làm một điều khi bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc doanh thu 2 tỷ NDT

Sao quốc tế 14/08/2023 15:03

Mới đây, 'Ân Giao' Trần Mục Trì khiến dân tình một phen 'cười xỉu' khi bất ngờ làm một điều vào đúng dịp bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc 2 tỷ NDT (gần 6600 tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

Những ngày qua, dự án điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức khuấy đảo phòng vé và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả. Được biết, mới đây, dự án đã chính thức vượt mốc 2 tỷ NDT (gần 6600 tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

'Ân Giao' Trần Mục Trì bất ngờ làm một điều khi bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc doanh thu 2 tỷ NDT - Ảnh 1

Đáng chú ý, nam diễn viên Trần Mục Trì đã thực hiện lời hứa với các fan hâm mộ là mặc chiếc quần đùi thần tài GG Bond fan tặng và còn nhảy trên nền nhạc See Tình. Theo đó, đoạn video của anh chàng khiến nhiều fan không khỏi phấn khích và khen ngợi anh chàng ‘tự giác’ thực hiện lời hứa của mình.

'Ân Giao' Trần Mục Trì bất ngờ làm một điều khi bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc doanh thu 2 tỷ NDT - Ảnh 2

Được biết, trước đó, trong buổi roadshow quảng bá dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc, Trần Mục Trì bất ngờ được một fan hâm mộ nhiệt tình gửi tặng chiếc quần đùi thần tài GG Bond. Được biết, lý do khiến người hâm mộ tặng quần đùi cho anh chành vì anh thường xuyên diện quần đùi để đi quảng bá phim. Sau khi ‘thương lượng’ 1 lúc thì anh chàng đã hứa sẽ mặc chiếc quần này nếu dự án đạt 2 tỷ NDT trong doanh thu phòng vé.

'Ân Giao' Trần Mục Trì bất ngờ làm một điều khi bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc doanh thu 2 tỷ NDT - Ảnh 3

Trong phim, Trần Mục Trì thủ vai thái tử Ân Giao vì phẫn nộ vì cái chết của mẹ là Khương hoàng hậu mà muốn giết Đát Kỷ nhưng bị giá họa là hành thích vua. Ân Giao bị Trụ Vương ra lệnh xử trảm nhưng được vị thần tiên là Quảng Thành Tử cứu mạng, nhận làm đồ đệ, lên núi Côn Lôn học phép thuật. Sau khi thành tài, Ân Giao được giao xuống núi giúp nhà Chu phạt Trụ nhưng lại bị Thân Công Báo thuyết phục về phò trợ vua cha, đồng thời trả thù cho em trai là Ân Hồng trước đó bị giết.

'Ân Giao' Trần Mục Trì bất ngờ làm một điều khi bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc doanh thu 2 tỷ NDT - Ảnh 4

Trần Mục Trì sinh năm 1997, có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là ‘tiểu Bành Vu Yến’. Phong Thần Tam Bộ Khúc là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì.

'Ân Giao' Trần Mục Trì bất ngờ làm một điều khi bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc vượt mốc doanh thu 2 tỷ NDT - Ảnh 5

Số lượng phim của nam nghệ sĩ không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Tuy nhiên, Trần Mục Trì được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vừa lên sóng vào đầu năm 2023.

 

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Theo tiết lộ của Vu Thích cho biết để vào vai diễn Cơ Phát được tự nhiên hơn nên anh đã nuôi tóc và tóc khi đóng phim chính là tóc thật của anh ấy.

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'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

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