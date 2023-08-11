Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Sao quốc tế 11/08/2023 15:02

Mới đây, trong buổi roadshow quảng bá dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc, Trần Mục Trì bất ngờ được một fan hâm mộ nhiệt tình gửi tặng một món quà 'độc lạ' khiến dân tình một phen 'dở khóc dở cười'.

Những ngày qua, dự án điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc đã trở thành cơn sốt ở các phòng vé xứ Trung. Đáng chú ý, nam diễn viên Trần Mục Trì vào vai Ân Giao, con trai của Trụ Vương gây chú ý với diễn xuất tốt, ngoại hình rắn rỏi và nhan sắc tràn đầy nam khí khiến dân tình mê đắm. Dù đây là tác phẩm đầu tay, nhưng Trần Mục Trì vẫn nhập vai rất tốt, diễn ra nét ngây ngô vì quá hiếu thảo mà đi sai đường của nhân vật này.

Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 1

Mới đây, trong buổi roadshow quảng bá dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc, Trần Mục Trì bất ngờ được một fan hâm mộ nhiệt tình gửi tặng chiếc quần đùi thần tài GG Bond. Được biết, lý do khiến người hâm mộ tặng quần đùi cho anh chành vì anh thường xuyên diện quần đùi để đi quảng bá phim. Sau khi ‘thương lượng’ 1 lúc thì anh chàng đã hứa sẽ mặc chiếc quần này nếu dự án đạt 2 tỷ NDT trong doanh thu phòng vé.

Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 2Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 3

Được biết, hiện tại, doanh thu phòng vé của bộ phim đã cán mốc 1,8 tỷ NDT và đang tiếp tục tăng trưởng. Chính vì thế, nhiều fan hâm mộ của anh chàng đang háo hức chờ đợi ngày anh chàng thực hiện lời hứa diện ‘món quà’ đặc biệt.

Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 4

Trong phim, Trần Mục Trì thủ vai thái tử Ân Giao vì phẫn nộ vì cái chết của mẹ là Khương hoàng hậu mà muốn giết Đát Kỷ nhưng bị giá họa là hành thích vua. Ân Giao bị Trụ Vương ra lệnh xử trảm nhưng được vị thần tiên là Quảng Thành Tử cứu mạng, nhận làm đồ đệ, lên núi Côn Lôn học phép thuật. Sau khi thành tài, Ân Giao được giao xuống núi giúp nhà Chu phạt Trụ nhưng lại bị Thân Công Báo thuyết phục về phò trợ vua cha, đồng thời trả thù cho em trai là Ân Hồng trước đó bị giết.

Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 5

Trần Mục Trì sinh năm 1997, có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là ‘tiểu Bành Vu Yến’. Phong Thần Tam Bộ Khúc là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì.

Món quà 'độc lạ' của 'Ân Giao' Trần Mục Trì được fan hâm mộ tặng trong buổi quảng bá Phong Thần Tam Bộ Khúc khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 6

Số lượng phim của nam nghệ sĩ không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Tuy nhiên, Trần Mục Trì được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vừa lên sóng vào đầu năm 2023.

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Trong phim Phong Thần Tam Bộ Khúc, hai diễn viên thủ vai Khương Vương Hậu (Viên Tuyền thủ vai) và Thân Công Báo (Hạ Vũ thủ vai) mặc dù trên phim không có mối quan hệ tình cảm nhưng ngoài đời họ lại là một cặp vợ chồng nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

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