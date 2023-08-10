Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Những ngày qua, dự án bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng với khán giả. Không chỉ gây ‘lóa mắt’ người xem bởi bối cảnh khủng, kỹ xảo đẹp mắt, diễn xuất lẫn nhan sắc của nàng Tô Đát Kỷ do Naran Na Nhiên thủ vai cũng khiến cộng đồng mạng bấn loạn.

Mới đây, trong buổi roadshow để quảng bá cho dự án điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc, Naran đã chia sẻ về quá trình tham gia casting cho vai diễn Tô Đát Kỷ. Cô cho biết: "Khi đó, tôi cũng không ôm hi vọng là mình sẽ được nhận vai diễn này, nhưng tôi tin rằng cứ nắm bắt cơ hội và nỗ lực thì sẽ gặp báo ứng."

Theo đó, câu nói của Naran không khán giả ở trường quay đã bật cười vì cô nàng nói nhầm chữ ‘báo đáp’ thành ‘báo ứng’. Được biết, vì là người Nga lai Mông Cổ nên đôi lúc, Naran không thể tránh được việc sử dụng sai từ khi diễn đạt. Chính vì sự đáng yêu của Naran khi phát hiện mình nói sai nên khán giả đã giúp cô sửa lại: "Là báo đáp, báo đáp em ơi".

Có thể thấy, kể từ khi dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc được công chiếu, thái độ của khán giả với Naran cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Từ nghi ngờ, khán giả dần chấp nhận vai diễn Đát Kỷ của Naran. Mỗi một buổi roadshow, cô gái 26 tuổi đều được tặng một em cáo bông, tượng trưng cho vai hồ ly trong dự án này.

Được biết, thời điểm khi công bố tạo hình nhân vật Đát Kỷ do Naran thủ vai, nhiều khán giả đã tranh cãi dữ dội. Họ cho rằng cô không có kinh nghiệm diễn xuất, nhan sắc cũng không ấn tượng. Thậm chí, họ còn cho rằng visual lẫn diễn xuất của cô nàng thiếu sự ma mị, quyến rũ.

Tuy nhiên, khi dự án lên sóng, nhiều khán giả đã lập tức ‘quay xe’ vì diễn xuất lẫn nhan sắc ấn tượng của Naran. Cô nàng được đánh giá cao khi thể hiện rõ nét hoang dã, quyến rũ của loài cáo. Bên cạnh đó, tuyến tình cảm giữa Đát Kỷ (Na Nhiên) và Trụ Vương (Phí Tường) đã trở thành điểm sáng thu hút nhiều khán giả ra rạp.

Theo tiết lộ từ đoàn phim, Na Nhiên Naran đã dành 6 tháng để xem và học hỏi cử chỉ, điệu bộ loài cáo ngoài tự nhiên để phục vụ cho hình tượng hồ ly đội lốt người trong dự án bom tấn này.

Naran Na Nhiên sinh năm 1997, mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất.