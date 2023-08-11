'Đát Kỷ' phiên bản mới trong Phong Thần Tam Bộ Khúc mất 2 năm luyện tập để có điệu múa đẹp 'mê hồn' 2 phút trên phim

Là nhân vật ‘hồng nhan họa thủy’ nổi tiếng trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, Tô Đát Kỷ từng nhiều lần được đưa lên phim ảnh thông qua diễn xuất của nhiều mỹ nhân bậc nhất nhì làng giải trí Hoa Ngữ như Phó Nghệ Vỹ, Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Lý Y Hiểu, Lâm Tâm Như, La Hải Quỳnh, Vương Lệ Khôn...

Dưới áp lực đó, khi những hình ảnh đầu tiên về Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Tam Bộ Khúc được tung ra, đoàn phim nói chung và nữ diễn viên Na Nhiên nhận về vô số chỉ trích. Công chúng cho rằng khuôn mặt Đát Kỷ bị phẫu thuật thẩm mỹ thô cứng, không giống người, cũng không mang nét quyến rũ 'hồng nhan họa thủy' rất đàn bà như các đàn chị đi trước. Kể cả các động tác múa của cô cũng bị xem là cứng nhắc và ‘gợi dục’ rẻ tiền.

Tuy vậy, tình thế hoàn toàn xoay chuyển khi Phong Thần Tam Bộ Khúc chính thức lên sóng. Nhờ sự đầu tư diễn xuất cùng ngoại hình nổi bật, người đẹp Nga lai Mông Cổ đã lật ngược danh tiếng, trở thành "hakimi" (từ chỉ thú cưng) của khán giả Trung Quốc. Danh tiếng của Na Nhiên bùng nổ trên các mạng xã hội. Hình ảnh của cô trong bộ phim nhận được đánh giá cao của người xem.

Theo đó, Đát Kỷ do Na Nhiên thể hiện rất đặc biệt. Trong khi các đàn chị diễn Đát Kỷ có phần ‘con người’, nhiều mưu tính, quyến rũ một cách thành thục thì Na Nhiên lại thể hiện nét hồ ly hơn với những động tác như bò bằng 4 chi, liếm tay, liếm vết thương... Do đó, cô mang lại hình ảnh mới lạ cuốn hút cho vai diễn Đát Kỷ vốn đã quá quen thuộc.

Ánh mắt của Na Nhiên khi còn là Tô Đát Kỷ hiền lành bị ép gả và khi đã bị hồ ly tinh nhập hồn hoàn toàn khác biệt. Khả năng tạo tương tác giữa cô và bạn diễn hơn 37 tuổi Phí Tường (vai Trụ Vương) cũng nhận lời khen của công chúng.

Bên cạnh đó, cảnh Đát Kỷ múa dưới trống đệm của Trụ Vương và tiếng gảy đần của Bá Ấp Khảo cũng là điểm nhấn của phim. Theo Na Nhiên chia sẻ để có được 2 phút lên hình, cô đã mất hai năm để tập múa nhiều thể loại như múa cổ điển, hiện đại, dân tộc. Tạo hình Đát Kỷ lúc đó còn có mái tóc dài tới chân, do đó, nữ diễn viên phải vất vả luyện tập động tác sao cho uyển chuyển quyến rũ, lộ ra sự ma mị và thêm thần thái của loài cáo.

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Na Nhiên chia sẻ cô cũng tham gia khóa huấn luyện 6 tháng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, luyện tập các động tác võ thuật cùng các bạn diễn nam. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1997 còn phải học phát âm tiếng Trung chuẩn, mượt mà và đến sở thú quan sát tập quán của loài cáo. Tinh thần chuyên nghiệp, hy sinh vì vai diễn trong suốt 2-3 năm của Na Nhiên Naran khiến khán giả càng yêu mến cô hơn.

Naran Na Nhiên sinh năm 1997, mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV Bong Bóng Tỏ Tình của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất. Người đẹp từng hẹn hò Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long.